Dışişleri'nden Papa'nın Kuzey Irak ziyaretinde yaşanan Kürdistan haritası skandalına tepki!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Papa'nın ziyareti sırasında Kuzey Irak Böglesel Yönetimi tarafından gerçekleşen Kürdistan haritası skandalıyla ilgili açıklama geldi. Dışişleri açıklamasında "Papa Fransuva’nın Irak’ı ziyareti vesilesiyle IKBY tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında ülkemizdeki bazı illeri de içeren bir haritanın resmedildiği bir pulun da yer aldığı görülmektedir. IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın biran önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz." denildi.