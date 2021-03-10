Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



Sözlerimin hemen başında bu gece idrak edeceğimiz Miraç kandilinizi tebrik ediyorum. Ülkemize, milletimize, ümmetimize huzur ve esenlik vermesini diliyorum.

Dün, önemli bir yıldönümüydü. AK Parti 3 Kasım 2002 seçimlerinden yüzde 34 oy oranı ile iktidara gelmişti. Ancak iktidar partisinin genel başkanı olarak biz siyasi yasaklı olduğum için Meclis dışında kalmıştık. O dönemde CHP Genel Başkanı olan Deniz Baykal'ın demokratik duruşuyla bu yasağımız kalktı. Biz de 9 Mart'ta Meclis'teki yerimizi aldık ve Başbakanlık görevimizi üstlendik. Bu hadise milletin iradesinin önünde hiçbir gücün duramayacağının sembolü olmuştur.



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