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Başkan Erdoğan'dan 100.Yılında İstiklal Marşı sergisinin açılışında önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 100.Yılında İstiklal Marşı sergisine katıldı. Erdoğan burada önemli açıklamalar yapıyor.

Güncel / 10 Mart 2021 Çarşamba 13:43
Başkan Erdoğan'dan 100.Yılında İstiklal Marşı sergisinin açılışında önemli açıklamalar!

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Mehmet Akif inandığı gibi yazan, bunu saklamayan bir dürüstlük abidesidir. Akif, bir direniş önderidir. 600 yıllık ulu çınarın yıkılmaması için Anadolu'yu şehir şehir, köy köy dolaşmıştır.

Mehmet Akif zulme boyun eğmeyenlerin, haksızlık karşısında susmayanların şairidir. Bizim olduğu kadar, tek dişi kalmış canavarın pençesinde inleyen tüm mazlumların da şairidir. Ortak bir değerimizdir. Yazdıkları ve mücadelesi ile ebediyete kadar milletimizin kalbinde bir kahraman olarak kalmaya devam edecektir.

Mehmet Akif, bu millette eşsiz bir İstiklal Marşı armağan etmiştir. İstiklal Marşı'mızı sadece bağımsızlığımızın timsali olarak değil, 84 milyonu birleştiren bir mutabakat metni olarak da görüyoruz. 84 milyonun tamamı için İstiklal Marşı ortak bir buluşma noktasıdır.

Nasıl 100 yıl önce Sevr'i yırtıp atmışsak; bugün de FETÖ, DEAŞ, PKK gibi taşeronlar aracılığıyla ülkemize dayatılmaya çalışılan modern Sevrleri yırtıp atıyoruz.

Merhum Akif gibi, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diye dua ediyorum. Bu akşam idrak edeceğimiz Kandilimizi de tebrik ediyorum.

Bu ülkede siyasi fikirlerimiz, görüşlerimiz, mezheplerimiz, meşreplerimiz farklı olabilir. Ama 84 milyonun tamamı için İstiklal Marşı ortak bir buluşma noktasıdır.

Mehmet Akif milletimizin her ferdinin sahip çıktığı ortak bir değerimizdir. Bu milletin gönlünde ebediyete kadar milli bir kahraman olarak kalmaya devam edecektir.

2021 yılı İstiklal Marşı yılı kabul edildi. 1 asır önce Anadolu adeta bir yangın yeriyken sağlanan mutabakat bir kez daha tesis edildi. İstiklal Marşımız özelinde kurduğumuz bu dayanışmayı önemli görüyoruz. Her ne kadar çok küçük bir kesim de olsa bazı çevrelerin İstiklal Marşımızı gururla söylemekten rahatsızlık duyduğunu da biliyoruz. Bu zihniyetin milletin istiklaliyle de sıkıntısı olduğu açıktır ancak biz onlara rağmen bağımsızlığımızın üstüne titremeye devam ediyoruz. Nasıl Sevr'i yırtıp attıysak bugün de ülkemize dayatılmaya çalışılan modern Sevr'leri yırtıp atıyoruz.

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