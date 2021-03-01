Kepez belediyesi çalışanı kadın: Ateş ölçerken CHP’li meclis üyesinin sözlü tacizine uğradım

CHP içindeki taciz ve tecavüz vakaları gündemden düşmüyor. Kepez Belediyesi’nde ateş ölçmekle görevli bir kadın personel, CHP Kepez Meclis Üyesi C.T’nin (60), ateşinin yüksek çıkması üzerine kendisine sözlü olarak cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Lider gazetesinin haberine göre, tacize uğradığını belirten kadın ifadesinde olayı şu sözlerle aktardı:



“O gün meclis toplantısı vardı bende kapıda ateş ölçmek, maske vermek amacıyla görevlendirildim. Ben sanığın ateşini ölçtükten sonra ateşinin yüksek olduğunu tekrar ölçmem gerektiğini söylediğimde sanık bana, ‘Ateşimin neden yüksek olduğunu sana burada gösterirdim ancak ortam müsait değil’ dedi. Yaşı itibariyle insan konduramıyor ancak bir kadın olarak ben bu durumu hissettiğim için çok rahatsız oldum. Durumu müdürümüze anlattım. Benim yanımda da diğer güvenlik arkadaşım vardı o da olayı duymuştur. Şikayetçiyim”



CHP'li üye: Yanlış anlaşıldım



Üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyen CHP Kepez Meclis Üyesi C.T. ifadesinde olayın yaşandığı gün gergin bir ortam olduğunu belirterek, “Bu söylemimde belediyeyle ilgili gerginliği kastetmiştim. Ben müştekinin benim söylediğimi yanlış anladığını düşünüyorum. Üzerime atılımı suçlamayı kabul etmiyorum” sözleriyle kendini savundu.



Cezalandırılması talep edildi



Savcılıkta hazırlanan iddianamede, meclis üyesi C.T’nin cinsel taciz suçunu işlediği anlaşıldığı belirtilerek, cezalandırılması talep edildi.