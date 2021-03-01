Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kripto paralarla ilgili kaygıları paylaşıyoruz

Kripto paralar son aylarda yatırım yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Kripto paranın tüm dünyadaki işlem hacmi 2021 yılının başında 1 trilyon doları aştı. Türkiye'de de popülerliğini giderek artıran kripto para için Hazine ve Maliye Bakanlığı bir açıklama yaptı.



BAKANLIKTAN YAZILI AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kripto paralara ilişkin gelişmelerin ve ülkedeki durumun yakından takip edildiğini bildirdi. Bakanlıktan, kripto paralardaki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.



DÜNYADAKİ KAYGILAR PAYLAŞILIYOR

Açıklamada, kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları Bakanlığın da paylaştığı belirtilerek, "Konuya ilişkin gelişmeler ve ülkemizdeki durum, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir.



ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Bu çerçevede Bakan Yardımcımız başkanlığında, Merkez Bankası, BDDK, SPK ve diğer kurumlarla iş birliği halinde çalışmalar yürütülmektedir." ifadelerine yer verildi.



Artan kurumsal alımların desteğinde, 21 Şubat'ta 58,330.57 dolarlık yeni zirveyi gören kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi Bitcoin, gelen satışlarla 44,000 dolar düzeyine kadar indikten sonra, yönünü yukarı çevirdi ve 46,000 doların üzerine yükseldi.



Son 24 saat içinde 43,241.62 ve 46,848.02 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.77 artışla 46,229.75 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı da yüzde 17.85 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 18 milyar dolarlık artışla 861 milyar dolara yükseldi.



Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi, son 24 saatte yaklaşık 36 milyar dolar artışla 1.41 trilyon dolara yükseldi. Bitcoin'de yeni yıl ile birlikte yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aştı.

Kripto para piyasalarındaki toparlanma hareketlerinin etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 25'nin birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden yalnızca bir tanesi düşenler arasındaydı.



Toplam 8,614 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,946 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61.1'ini Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise 7.0 milyar dolarlık artışla 136 milyar dolara yükseldi.



"Twitter CEO'su Jack Dorsey'in şirketlerinden biri olan Square, 3,318 adet Bitcoin daha satın aldı. Bitcoin'lerin toplam maliyeti ise 170 milyon dolar civarında. Yapılan açıklamalara göre, Square şirketinin rezervlerinin yüzde 5'i Bitcoin'de duruyor. Square, açıklamasında, Bitcoin'in bireylerin geleceklerini güvence altına almanın bir yolu olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz hafta Bitcoin almak için tahvil satan MicroStrategy'nin de yakın zamanda Bitcoin alması bekleniyor.



"Yönettiği varlıkların değeri 141 milyar doları geçen DoubleLine'nin CEO'su ekonomileri altın ya da doların değil, Bitcoin'in toparlayacağını açıkladı. Bitcoin'i rezerv olarak ekleyen şirketlerin sayısı giderek artarken, daha önce ilgi duymayan yatırımcılar ve yöneticililer de kripto para biriminin potansiyeli olduğunu kabul etmeye başladı.



"Hindistan'ın en büyük kamu bankası olan State Bank of India(SBI), ödemelerini verimli hale getirebilmek adına JPMorgan'ın Blockchain ödeme ağına katılıyor. Bankanın amacı, ödemelerini hızlandırmak ve maliyetlerini aşağıya çekmek. Ethereum tabanında bulunan bu ağ, yaklaşık olarak 100 bankanın sistemine entegre edilmiş durumda. Bankalar, kitlelerin artan hız ve düşük maliyet talebiyle blockchain çözümünü neredeyse zorunlu olarak kullanmaya başladı.