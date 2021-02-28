CHP için bir 'cisim' yaklaşıyor!

Denizli milletvekili Teoman Sancar CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu. Yalçın Bayer'in iddialarına göre Denizli milletvekili Teoman Sancar CHP'den istifa etmesinin sebebinin ardında 'ayıp' bir neden yatıyor. Sosyal medyada herkes bu iddianın ne olduğunu merak ediyor. Barış Yarkadaş ve Muharrem İnce haklı mı çıkacak?







SKANDAL İDDİA!



Gazeteci Zihni Çakır ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın eşcinsel ilişki çetesi nedeniyle zorla istifa ettirildiğini iddia etti.





