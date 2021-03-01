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CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Teoman Sancar'dan 'kaset' açıklaması

CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar, hakkında komplo kurulduğunu iddia etti. Açıklama yapan Sancar "Evet, kaset var diye, baskı oluşturuldu… Gerekli yerlere şikayetimi yaptım" dedi.

Güncel / 01 Mart 2021 Pazartesi 13:14
CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Teoman Sancar'dan 'kaset' açıklaması

CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar hakkındaki taciz iddialarına cevap verdi. İddiaları komplo olarak niteleyen Sancar 'Evet, kaset var diye, baskı oluşturuldu. Gerekli yerlere şikayetimi yaptım' dedi.

'Her türlü iftiraya belgeleriyle cevap vereceğim''
Sancar, Gökçek'in paylaşımı ve ardından sosyal medyada dolaşan iddialarla ilgili Bülent Öztürk'e konuştu.

Haberde şöyle denildi:

'Öztürk'ün İstanbul Ataşehir- Bodrum ve Kuşadası üçgeninde yolsuzluk, tecavüz, eşcinsellik ve danışmanıyla ilgili iddialar, kaset söylentileri konusundaki sorularına 'Komplo var, bu komployu da biz bozacağız' diyen Milletvekili Sancar şöyle konuştu:

“Sizin aktardığınız tecavüz, İstanbul Ataşehir, Bodrum Kuşadası üçgeni yolsuzluk iddiaları… Eşcinsellik iddiaları… Bunların hepsini duydum, takip ediyorum. Danışmanımın adını, ahlaksızca ve adi bir şekilde karıştırıyorlar, iftira atıyorlar…

'Kaset var diye, baskı oluşturuldu'
Ne oldu da Melih Gökçek çıktı bu işlerin içinden, kendini ortaya attı… Bunu insanlar biraz düşünmeli. Evet, Kaset var diye, baskı oluşturuldu… Gerekli yerlere şikayetimi yaptım… Her türlü iftiraya, ayrı ayrı belgeleriyle cevap vereceğim… Komplo var, bu komployu bozacak olan da benim…

Bir kaset falan ortaya çıkarsa, çıktığında da tüm bu ahlaksızca saldırılara karşı, en kısa zaman içinde öyle yazılı açıklama yaparak da değil, medyanın karşısına çıkıp tek tek cevap vereceğim.”

Gazeteci Yalçın Bayer gündeme getirdi
Gazeteci Yalçın Bayer, Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın istifasının ardındaki gerçeğin sanılandan farklı olduğunu 'Denizli milletvekili Teoman Sancar CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İşin başka bir tarafı varmış! Bizi arayan CHP'liler yeni bir skandalla karşı karşıya olduğunu söylediler. ‘Ayıp' diye nitelenen bu skandalın altından nasıl kalkacak CHP. İnce ve Yarkadaş haklı mı çıkıyorlar ne!' ifadeleriyle duyurmuştu.

Melih Gökçek: Onurlu istifa değilmiş
Sancar'ın, partisinden istifa etmesi üzerine sosyal medya adresinden ‘alkış' ikonuyla birlikte ‘kutluyorum' diye tweet atan eski Ankara Büyükeşhir Belediye Başkanı Melih Gökçek daha sonra “Tweetimi sildim. Onurlu bir istifa değilmiş... Felaket ötesi...” diye paylaşımda bulunmuştu.

TeomanMelih GökçekMilletvekili

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