Uzay Ajansı'nın için CHP AYM'ye başvurmuştu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın tanıtımında 10 yıllık hedefleri açıkladı.



2023'DE AY'A GİDECEĞİZ



Erdoğan,'2023 sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz.' ifadelerini kullandı.



Başkan Erdoğan'ın Milli Uzay Programı'nı duyurmasının ardından CHP'nin Uzay Ajansı'nın kuruluşunu engellemeye çalışması tekrar akıllara geldi.



CHP'NİN İPTAL BAŞVURUSU



CHP, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Uzay Ajansı'nın ortadan kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu.



Konuya ilişkin açıklamayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yapmıştı.



Varank, 'Türkiye'nin 20 yıllık hayali olan, büyük bir heyecanla çalışmalarını yürüttüğümüz Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluş kararnamesinin iptali için CHP Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.' ifadelerini kullanmıştı.



İŞTE CHP'NİN BAŞVURU DİLEKÇESİ



İşte CHP'nin o başvuru dilekçesi ve dilekçede imzası olan isimler:





















ERDOĞAN'IN AÇIKLADIĞI 10 YILLIK HEDEFLER



Erdoğan, Milli Uzay Programı'ndaki hedefleri gerçekleştirmek için hangi kaynak ve yetkinliklere sahip olunması gerektiğini, adımları ne zaman ve ne şekilde atacaklarını belirlediklerini aktararak, 'Şimdi Türkiye'nin uzaydaki 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projelerinin yer aldığı Milli Uzay Programı'mızı bugünlerde meşhur olan sloganı ile tüm dünyaya ilan ediyor ve diyorum ki 'Gökyüzüne bak, Ay'ı gör.' açıklamasında bulundu.





'Milli Uzay Programı'ndaki birincil ve en önemli hedefimiz Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmektir. İnşallah Ay'a gidiyoruz. Hazırlıklarına başladığımız Ay Programı ile bu hedefi iki aşamada tamamlamayı planlıyoruz.' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:



'İlk aşamada, 2023 yılı sonunda yakın Dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz. Uzay aracımızı yakın yörüngeye çıkaracak ilk fırlatmayı uluslararası iş birliği ile hayata geçireceğiz. Bu görevi tamamladığımızda hem Ay'a ulaşmayı başaran ülkelerden biri olacağız hem de ikinci aşama Ay misyonu için gerekli bilgileri toplamış olacağız. 2028'de hayata geçirmeyi planladığımız ikinci aşamada ise aracımızı yakın yörüngeye çıkaracak ilk fırlatmayı bu kez kendi milli roketlerimizle yapmayı hedefliyoruz. Ay'a yumuşak iniş gerçekleştireceğimiz bu aşamayı da tamamladığımızda Ay'da bilimsel faaliyetler yapabilen sayılı ülkelerden biri konumuna geleceğiz. Böylece, medeniyet coğrafyamızın da sembolü olan hilali, al bayrağımızla Ay'a göndermenin gururunu milletimize yaşatacağız. Hazırlıklarına başladığımız Ay Programı, fırlatma, roket ve kontrol teknolojilerindeki atılımlarımız için bir kaldıraç görevi görecektir.



Bu program yüksek radyasyona dayanıklı teçhizat teknolojisinden haberleşmeye, otonomiden yapay zekaya kadar birçok alandaki çalışmalara zemin oluşturacaktır. Böylece yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz alt sistemlerin ticarileştirilmesinin de önü açılacaktır. Tabii bu oldukça zor ve riskli bir görevdir. Yakın zamanda Ay'a iniş denemeleri başarısızlıkla sonuçlanan ülkeleri hepimiz gördük. Türk mühendislerinin inşallah bu görevi başaracaklarına tüm kalbimle inanıyorum.'



Milli Uzay Programı'ndaki ikinci hedefi 'yeni nesil uydu geliştirme alanında dünya ile rekabet edebilecek ticari bir marka ortaya çıkarmak' olarak açıklayan Erdoğan, Türkiye'nin sahip olduğu uydu üretim kabiliyetlerini Türkiye Uzay Ajansı koordinasyonunda kurulacak tek milli şirket bünyesinde birleştireceklerini söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Halihazırda uydu ve uydu alt sistemlerinin üretim faaliyetleri birden çok kuruluş tarafından yürütülüyor. Bunu tek çatı altında toplayarak, hem uydu üretim süreçlerinde tam eş güdümü yakalayacak hem de insan kaynağı başta olmak üzere tüm imkanlarımızı daha verimli şekilde kullanacağız. Bu sayede rekabet gücümüzü artırarak, dünyadaki uydu pazarından daha fazla pay elde etmeyi planlıyoruz. Tek elden yürüteceğimiz, yerli uydu geliştirme programlarıyla, uzaydaki hedeflerimizle uyumlu olarak, yeni uydu ihtiyaçlarımızı da çok daha verimli bir şekilde gidereceğiz.' diye konuştu.



'Üçüncü hedefimiz; Türkiye'ye ait bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirmek'



Erdoğan, 'Milli Uzay Programı'ndaki üçüncü hedefimiz; Türkiye'ye ait bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirmektir.' diye konuştu.



'Dördüncü hedefimiz, uzaya erişimi sağlamak ve bir uzay limanı işletmesi kurmak'



Cumhurbaşkanı Erdoğan,'Dördüncü hedefimiz, uzaya erişimi sağlamak ve bir uzay limanı işletmesi kurmaktır.' dedi.



'BEŞİNCİ HEDEFİMİZ 'UZAY HAVASI' ALANINA YATIRIM YAPMAK'

Erdoğan, 'Beşinci hedefimiz 'uzay havası ya da meteorolojisi olarak tabir edilen alana yatırım yaparak, uzaydaki yetkinliğimizi artırmaktır.' dedi.



'Altıncı hedefimiz uzay nesnelerinin yerden takibi konularında daha ileri bir seviyeye ulaştırmak'



Başkan Erdoğan, 'Altıncı hedefimiz; Türkiye'yi astronomik gözlemler ve uzay nesnelerinin yerden takibi konularında daha ileri bir seviyeye ulaştırmaktır.' diye konuştu.



Erdoğan, 'Yedinci hedefimiz ülkemizde uzay sanayii ekosistemini daha da geliştirmektir.' dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Uzay programımızdaki sekizinci hedef, bir uzay teknolojisi geliştirme bölgesi kurmaktır.' diye konuştu.



Erdoğan, 'Dokuzuncu hedefimiz uzay alanında etkin ve yetkin insan kaynağımızı geliştirmektir.' ifadelerini kullandı.



'SON HEDEFİMİZ BİR TÜRK VATANDAŞINI UZAYA GÖNDERMEK'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Uzay Programı'ndaki onuncu ve son hedefimiz bir Türk vatandaşını uzaya göndermektir.' dedi.



Erdoğan, 'Uzaya bir vatandaşımızı göndermeyi, turistik gezi olarak değil, gelecek nesillere yol gösterecek bir bilim misyonu olarak tasarlıyoruz.' diye konuştu.



Başkan Erdoğan, toplumda uzay farkındalığını artırmak için ne gerekiyorsa yapılacağını açıkladı.



Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:



'Akademisyen, girişimci ve vatandaşlarımızın, hedeflerimize katkı sağlamasına imkan sağlayacak çağrılar açacak, yarışmalar düzenleyeceğiz.'