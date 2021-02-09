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Büyü bozdurmak için 3 milyon TL verdi!

İnternetten tanıştığı kadının tavsiyesi ile harekete geçen adam, kendisini 'medyum' olarak tanıtan şahsa büyü bozması için 3 milyon lira verdi.

İlginç / 09 Şubat 2021 Salı 08:26
Büyü bozdurmak için 3 milyon TL verdi!

Aziz Akova'nın haberine göre; eşinden ayrılan ve ailevi sorunlar yaşadığı öğrenilen Mustafa isimli şahıs, internet üzerinden tanıştığı kadının tuzağına düştü.

Kadın, arkadaş olduğu adamı 'Sende büyü var' yalanıyla İstanbul Bahçelievler'de yaşayan Hülya isimli 'sözde medyuma' götürdü.

'BAZI ŞEYLERİMİ BİLDİ'

Kendisinin büyücü olduğunu öne süren kadın ile ilgili konuşan adam, 'Bazı şeylere nokta atışı yaptı. Aile hayatımla ilgili evliliğimin bitmesi ile ilgili birtakım muska ve büyüler yapıldığını söyledi. Emel Hanım'ın onun asistanı olduğunu öğrendim ben.' ifadelerini kullandı.

3 MİLYON LİRASINI KAPTIRDI

Kadının büyüyü bozmak için kendisinden sürekli altın ve para istediğini söyleyen adam, 2.5 yılın sonunda asistanı ile Emel isimli şüpheli tarafından 3 milyon lira dolandırıldı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Olaya ilişkin suç duyurusunda bulunduğu öğrenilen mağdur adamın avukatı, asistanın yakalandığını fakat kendini büyücü olarak tanıtan kadının hala arandığını söyledi.


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