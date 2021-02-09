Başkan Erdoğan Türkiye'nin uzay programını açıklıyor....

Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Uzay Ajansı tarafından hazırlanan ‘Milli Uzay Ajansı' Tanıtım Toplantısına katılıyor. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin 10 yıllık uzay vizyonunu açıklıyor.



Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;



(Milli Uzay Programı) Küresel uzay yarışında ülkemizi üst liglere taşıyacak bu yol haritasının başarıyla hayata geçmesini diliyorum.



Yüzyıllar boyunca yeryüzünde adaletin, ahlakın ve barışın öncülüğünü yapan medeniyetimizin gökyüzündeki yolculuğuna kapı aralıyoruz. Hedeflerimiz hayal ürünü değil.



Haberleşme uydularımızın sayısını 5'e yükselttik. Türksat 6A'yı da yörüngesine yerleştireceğiz.



"HER GEÇEN GÜN DAHA YETKİN HALE GELİYORUZ"



Uzay ve roket merkezlerimiz, tasarım ve test laboratuvarlarımız, optik sistemlerimizle her geçen gün daha yetkin hale geliyoruz.



Son 18 yılda uydu, uzay konularında 56 projeye kaynak sağladık



Ayrıntılar gelecek....