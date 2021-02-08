WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı!

WhatsApp yakın zamanda Android beta kullanıcıları için 2.21.3.13 güncellemesini sundu. Bu güncelleme video paylaşımı yaparken yeni ve kullanışlı bir seçeneği 'sessiz video'yu içeriyor.



WhatsApp hakkındaki yenilikleri paylaşan WA Beta Info sitesinin haberine göre sessiz video veya orijinal adıyla Mute Video özelliği, kullanıcıların bir videoyu başkasına göndermeden önce sesini kapatma imkanı sağlıyor.



Bu özelliği kullanması da oldukça kolay. Çünkü videoyu sessize alma, düzenleme ekranında yer alıyor. Özetle düzenleme ekranındayken, videonun sesini kapatıp, karşı tarafa yollayabileceksiniz.



WA Beta Info'nun raporuna göre bu özellik Google Play Beta Programı'nda yer alan daha fazla kullanıcı için açılacak. Sessiz videonun bir süre daha test edildikten yakın zamanda son kullanıcılarla buluşması bekleniyor.