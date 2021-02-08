Kadıköy esnafını hedef göstermişti! Gözaltına alındı!

Boğaziçi Üniversitesi'nde bir grubun başlattığı provokasyon sonrasında polis müdahale ederek grubu dağıtmıştı. Gözaltılar olunca sosyal medyada 'Aşağı Bakmayacağız' etiketi adı altında paylaşımlar yapılmış polise yardım eden bir esnafta Evrensel Gazetesinde yazar olduğu öğrenilen Ayşen Şahin tarafından hedef olarak gösterilmişti.







Kadıköy'de eylemde bulunan bir grubu takip eden polislere yer tarif eden esnaf çekilen bir video ile Ayşen Şahin tarafından paylaşılarak adeta hedef haline getirilmişti.







"KADIKÖY HALKINI TANIRIZ BİLİRİZ"



Ayşen Şahin sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda, 'Kadıköy halkını tanırız, biliriz, severiz. Onlarda esnaflarını bilirler herhalde, bilsinler' şeklinde paylaşımda bulunarak esnafı ve dükkanını hedef haline getirerek vatandaşı galeyana getirmeye çalışmıştı. Şahin yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda emniyet güçleri tarafından gözaltına alındığını paylaştı.







