İstanbul'da beklenen fırtına başladı! Çatılar uçtu!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren bölgenin batı kesimlerinden itibaren başlayacak etkili rüzgarın Güney ve Güneybatı yönlerinden bölgenin doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri) fırtına (50-70 kilometre/saat), bölgenin batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ çevreleri) ise yer yer kuvvetli fırtına (60-90 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.









Açıklamada, meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.









FIRTINA BAŞLADI



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından akşam saatlerinde İstanbul'da kuvvetli fırtına etkili oldu. Fırtınada bir binanın çatısının uçtuğu görüldü.



KÖPRÜDE TRAFİK AKSADI



Öte yandan, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Köprüsü'nde trafikte aksama meydana geldi. Yoğun rüzgar nedeniyle motosiklet sürücüleri, köprüyü geçmekte zorlandı. Bazı motosikletliler düşerken, rüzgarın etkisini yitirmesini bekleyen sürücülere polisler eşlik etti.



BAĞCILAR'DA UÇAN ÇATI EVLERİN İÇİNE GİRDİ: 1 YARALI



İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtına nedeniyle Bağcılar'da bitişik bir binanın çatısı karşı binadaki dairelere doğru uçtu. 1 kişi yaralanırken, cadde üzerinde bulunan araçlar hasar gördü.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen yağış ve fırtına akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Bağcılar 348. Sokak üzerinde bulunan iki bitişik binanın çatısı fırtına nedeniyle uçarak, karşı binanın balkonundan içeriye girdi. Bu sırada balkonda bulunan bir kişi, çatıdan kopan parçalar ve dairenin pencere camının parçalanmasıyla yaralandı. Binaya çarparak yere düşen parçalar nedeniyle sokaktaki çok sayıda araç da hasar gördü. Ekiplerin çatıyı kaldırma çalışmaları sürüyor.



METEOROLOJİ UYARMIŞTI



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kuvvetli rüzgâr ve fırtına beklendiğini duyurmuştu. Yapılan açıklamada, "Güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgarın, yer yer kuvvetli fırtına(60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir." denilmişti.

