İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 1987 kışı geliyor

İstanbullular, mart ayı yaklaşmasına rağmen şehre tekrar kar yağıp yağmayacağını merak ediyor. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün tahminleri ve uzmanların uyarısı ise megakentte yaşayanları sevindirecek cinsten.



PERŞEMBE GÜNÜ KAR BEKLENİYOR! 1987 KIŞI GELİYOR



Uzmanların tahminlerine göre İstanbul'a beklenen kar Perşembe Cuma günü yağacak. Asıl kar yağışı ise Pazar Pazartesi günü geliyor. Uzmanlar ise Sibirya üzerinden gelen bu soğuk hava dalgasının İstanbul'da buz parçalarının görüldüğü 1987 kışını andıracağını belirtiyor. Kar yağışının 12 Şubat Cuma günü başlayıp bir hafta boyunca sürmesi de bekleniyor.



YURT GENELİNDE YAĞIŞLAR ARTACAK



Türkiye genelinde hava sıcaklıkları yeniden düşecek ve yağışlar geri dönecek.



Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Erzurum ve Bingöl çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.



Hava sıcaklıklarının Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz kıyı kesimlerinde 3 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI



Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu'da fırtına (40-70 km/sa), Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?



Cuma günü kar yağışı Balkanlar'dan Türkiye'ye giriş yapacak. Öte yandan İstanbul'a kar geri dönüyor. Meteoroloji uzmanlarına göre Cuma günü kışın ikinci perdesi aralanacak.



Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden doğusunda fırtına (50-70 km/sa), batısında yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.