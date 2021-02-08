USD (Alış - Satış) : 7,08 - 7,09 EURO (Alış - Satış) : 8,48 - 8,49

CHP yandaşı Halk TV'de skandal yayın: ABD isterse Boğaziçi'ne el koyabilir

CHP yandaşı Halk TV'de Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyona ilişkin konuşan Yazar Nur Batur skandal ifadeler kullandı. ABD'nin Türkiye'ye müdahale edebileceğini savunan Batur, "Boğaziçi arazisinin üniversite kullanımı için verdiler. Aksi durumda el koyabilirler' diye konuştu.

Güncel / 08 Şubat 2021 Pazartesi 09:26
CHP yandaşı Halk TV'de skandal yayın: ABD isterse Boğaziçi'ne el koyabilir

CHP yandaşı Halk TV'de Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyona ilişkin konuşan Yazar Nur Batur skandal ifadeler kullandı. ABD'nin Türkiye'ye müdahale edebileceğini savunan Batur, 'Boğaziçi arazisinin üniversite kullanımı için verdiler. Aksi durumda el koyabilirler' diye konuştu.

SKANDAL MÜDAHALE ÇAĞRISI
Batur, bir araştırma görevlisinin yaptığı araştırmaya dayandırdığı iddiasıyla ilgili skandal ifadeler kullandı. Batur, CHP yandaşı Halk TV'de hükümeti devletin kurumlarını ele geçirmeye çalışmakla suçlayarak ABD'nin Türkiye'ye müdahale edebileceğini savundu.

Batur, 'Olayın bir boyutu demokrasi, özgür, özerk üniversite bilimin özerkliği gibi unsurlar, bir boyutu 2004'ten itibaren uygulanan strateji. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün kurumlarını ele geçirme stratejisi, bir boyutu rant, bir başka boyutu da tabi Amerikan'ın bu konuda ne yapacağı.

Şimdi 'ABD bizim iç işlerimize karışamaz, biz istediğimizi yaparız, istersek bu araziye el koyarız, satarız, buraya AVM'ler yaparız' deme şansları yok anladığım kadarıyla.' dedi.

ABD ARAZİYE EL KOYABİLİRMİŞ
ABD'nin isterse Boğaziçi Üniversitesi arazisine el koyabileceğini belirten Batur, 'Bir araştırma görevlisi İstanbul Üniversitesi'nden ismi de Özgün Emre Koç bir araştırma yapmış ve 1971'de Boğaziçi Üniversitesi Robert Kolej olduğu zaman bütün arazisi Türkiye Cumhuriyeti'ne devredilirken ABD ile yapılan bir anlaşmadan söz ediyor araştırma görevlisi.

1971'de şu koşulla devredilmiş bu arazi: Kesinlikle üniversite arazisi olarak kullanılabilecek başka bir amaçla kullanılması halinde ABD bu araziye yeniden el koyabilecek.' ifadelerini kullandı.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM'DA KADININ KOCASINI BOŞAMA HAKKI!

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı