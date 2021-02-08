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Bu ilaçların koronavirüsün şiddetini azalttığı ortaya çıktı!

Fransız bilim adamları tarafından yapılan bir araştırma, bazı depresyon ilaçlarındaki etkin kimyasal maddelerin, Covid-19 virüsünün hastalarda ağır ve şiddetli geçmesini engelleyebileceğini gündeme getirdi. Araştırmada ayrıca, ABD’de yürütülen deneylerin de, bu moleküllerin Covid-19’u önleyici ve tedavi edici özelliğini ortaya koyduğunu işaret edildi.

Güncel / 08 Şubat 2021 Pazartesi 18:06
Bu ilaçların koronavirüsün şiddetini azalttığı ortaya çıktı!

Molecular Pyschiatry dergisinde çıkan araştırmada, Fransa’daki bazı inceleme ve deneyler mercek altına alındı. Ortaya atılan savın bilimsel olarak kesin kanıtlanmadığına özellikle dikkati çekilen araştırmada, bazı depresyon ilaçlarındaki etkin kimyasal maddelerin, Covid-19 virüsünün şiddetini düşürebileceği ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi.

YARI YARIYA DAHA DÜŞÜK

Paris’te psikiyatr olarak çalışan doktor Nicolas Hoertel, görev yaptığı hastanede tedavi altındaki Covid-19 hastalarının, çok azının psikiyatri sorunları olması üzerine geçen yıl mart ayında söz konusu araştırmayı başlattı ve depresyona karşı alınan ilaçlardaki etkin kimyasal maddelerle (molekül) Covid-19 hastalığı ile mücadeledeki paralelliği araştırmaya başladı. Fransız doktor, 7 bin Covid-19 hastası üzerinde yaptığı araştırma sonucunda depresyon ilacı alanların, bu grubun içinde çok az yer yuttuğu ve depresyon ilacı alıp da yoğun bakıma kaldırılanların ve hayatını kaybedenlerin sayısının diğerlerine göre yarı yarıya daha düşük olduğunu tespit etti.


HEPSİ AYNI ETKİYİ GÖSTERMİYOR

Araştırma ilerletildiğinde, bütün depresyon ilaçları olmasa bile, bazılarının Covid-19’u sert bir şekilde geçirmelerinin önüne geçildiği ortaya çıktı. Araştırmada, ABD’de yürütülen deneylerin de, bu moleküllerin Covid-19’u önleyici ve tedavi edici özelliğini ortaya koyduğunu işaret edildi.

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