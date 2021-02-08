Boğaziçi yalanlarında bugün: PKK’lı teröristi öğrenci olarak göstermeye çalıştılar

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör ataması bahanesi ile provokasyon çıkarma derdine düşenler, yalanlarına devam ediyor. Son olarak Twitter'da bir PKK'lı terörist, ‘Boğaziçili öğrenci' olarak gösterilmeye çalışıldı.



Olcay Çelik isimli bir kullanıcı, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK mensubu Cihan Dursun'un fotoğrafını paylaşarak “5 sene önce bugün Cizre bodrumlarında yakılarak katledilen 177 kişinin arasında Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Cihan Dursun da vardı” yalanını ortaya attı.







Çelik, fotoğrafları kırparak paylaşırken, görüntülerin orijinal halinde PKK'lı teröristin elinde silah, arkasında Öcalan resmi ve üzerinde de terör örgütü PKK paçavrası bulunuyor.











