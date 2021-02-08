Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun yardımcıları belli oldu

Boğaziçi Üniversitesi'nde hiçbir akademisyenin Rektör Melih Bulu ile çalışmak istemediği için rektörlük kadrosuna atama yapılamadığı iddiaları boşa çıktı. Üniversite bünyesindeki 2 değerli akademisyen dün rektör yardımcılığı koltuklarına oturdu.. Endüstri mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ile fizik bölümünden Prof. Dr. Mehmet Naci İnci rektör yardımcı oldu.





(Prof.Dr. Mehmet Naci İnci)



ENERJİDE VE KUANTUM FİZİĞİNDE UZMANLAR



Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu Boğaziçi Üniversitesi Enerji Politikaları Araştırma Merkezi EPAM Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı da yürütüyor. 2011'de Enerji Piyasalarına Bilimsel Katkı dalında Türkiye'nin ilk Enerji Oscar ödülünü alan Kumabroğlu 2012'de de Çin Bilimler Akademisi'nce, akademinin 83 yıllık tarihinde ödüllendirilen dördüncü ve en genç kişi olarak, 'Visiting Professorship for Senior International Scientists' ödülüne layık görüldü.







(Prof.Dr. Gürkan Kumbaroğlu)



Enerji ve çevre modellemesi, ekonomisi ve politikaları üzerine çok sayıda bilimsel yayını bulunan Kumabroğlu Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği IAEE'nin 2016 Dönem Başkanlığı'nı yürüttü. Kumbaroğlu halen IAEE Türkiye temsilciliği olan Enerji Ekonomisi Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı sürdürüyor. Prof. Dr. Mehmet Naci'nin ise fiber optik, nano partiküller ve uygulamalarının fiziği, optik sensörler, kuantum optiği, kuantum bilişimi, kuantum kriptografisi konuları üzerine önemli çalışmaları bulunuyor.