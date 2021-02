Artan vaka sayısına rağmen New York için flaş karar!

New York Valisi Andew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, New York'ta Kovid-19 vaka ve ölü sayılarında kayda değer bir düşüş olduğunu belirterek, restoranların iç mekanlarının 12 Şubat'tan itibaren açılacağını belirtti.



Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ticari işletmelerden olan restoranların iç mekanları, 11 Aralık 2020'den bu yana Cuomo'nun emri ile kapalı bulunuyor.



Worldometers’a göre New York, 1 milyon 516 binden fazla vaka ile ülkede Kovid-19'dan en fazla etkilenen eyaletler arasında 4'üncü sırada bulunurken, can kaybında ise 45 bine yaklaşan rakamla ilk sırada yer alıyor.