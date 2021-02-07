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Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e (S.A.V.) küfreden CHP'li Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'ya düşük hapis cezası!

Kutsalımıza saldırıyorlar karşılığı verilmiyor! İzmir'in Kemalpaşa İlçe Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’e hakaretten 7,5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Verilen düşük hapis cezası tepki çekti.

Güncel / 07 Şubat 2021 Pazar 08:26
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e (S.A.V.) küfreden CHP'li Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'ya düşük hapis cezası!

Sosyal medya hesabından Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e (SAV) hakaret içerikli paylaşım yaptığı suçlamasıyla, CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı hakkında açılan dava sonuçlandı.

Karakayalı, hakkında açılan davada 7,5 ay hapis ceza alırken, hükmün açıklanmasının ileri bir tarihe bırakıldığı öğrenildi. Öte yandan Karakayalı'nın birkaç olaydan dolayı devam eden davalarının daha olduğu öğrenildi.

'EN SEVGİLİ'YE ALÇAKÇA HAKARET!

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, kendisine ait sosyal medya hesabı üzerinden 'Biz pilavı eliyle yiyen, deve sidiği içen, kadın aşağılayan Arab'ın ümmeti değiliz' yazılı bir hakarette bulunmuştu.



KAYMAKAMLIK DAVA AÇTI

Hz Muhammed'e hakaret içerikli paylaşım üzerine, hem takipçileri hem de diğer sosyal medya kullanıcıları Karakayalı'ya yoğun tepki göstermişti. Tepkiler üzerine Karakayalı hakkında İlçe Kaymakamlığı tarafından dava açılmıştı.

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