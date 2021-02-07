İstanbul'da toplu taşıma araçları gelmedi! İBB, 'Alternatifleri deneyin' dedi

İstanbul'da Kovid-19 tedbirlerine yönelik İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine rağmen toplu taşımada sefer artırımı yapamayan ve hatları 'zarar ediyor' diyerek iptal eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi geçen Cuma günü yaşanan trafik yoğunluğunda İstanbulluya toplu taşıma araçlarını ulaştıramadı.
Beyaz Masa aracılığı ile İBB yönetimine toplu taşımada şikayetler yağmur gibi yağdı. Gelen tepkilere rağmen sefer saatlerinde değişiklik yapmayan ve ek sefer düzenlemesi yapmayan İBB yönetimi mobil uygulamalar ve SMS ile vatandaşlara, 'Sayın yolcularımız İstanbul genelinde oluşan trafik yoğunluğu, mevcut seferlerimizi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle meydana gelebilecek olası sefer gecikmeleri ve iptallere karşı alternatif ulaşım ağlarını kullanarak zamandan tasarruf edebilirsiniz' mesajı gönderdi. İBB yönetiminin vatandaşa toplu taşıma araçlarını ulaştıramaması sonrasında Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti
Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, 'CHP'li İBB yönetiminden İstanbul'daki toplu taşımaya büyük çözüm. 'Ey vatandaş biz yapamıyoruz kendi çözümünüzü kendiniz bulun' eleştirisinde bulundu.