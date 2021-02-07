İstanbul'da toplu taşıma araçları gelmedi! İBB, 'Alternatifleri deneyin' dedi

İBB yönetimi İstanbul’un ulaşımını altüst etti. Yaşanan yoğunlukta vatandaşlara toplu ulaşım araçlarını ulaştıramayınca, “Sefer gecikmeleri ve iptallere karşı alternatif ulaşım ağlarını kullanın” mesajı gönderdi. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu bu durumu eleştirerek, “CHP'li İBB yönetiminden İstanbul'daki toplu taşımaya büyük çözüm. 'Ey vatandaş biz yapamıyoruz kendi çözümünüzü kendiniz bulun'” dedi.