USD (Alış - Satış) : 7,08 - 7,09 EURO (Alış - Satış) : 8,48 - 8,49

İstanbul'da toplu taşıma araçları gelmedi! İBB, 'Alternatifleri deneyin' dedi

İBB yönetimi İstanbul’un ulaşımını altüst etti. Yaşanan yoğunlukta vatandaşlara toplu ulaşım araçlarını ulaştıramayınca, “Sefer gecikmeleri ve iptallere karşı alternatif ulaşım ağlarını kullanın” mesajı gönderdi. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu bu durumu eleştirerek, “CHP'li İBB yönetiminden İstanbul'daki toplu taşımaya büyük çözüm. 'Ey vatandaş biz yapamıyoruz kendi çözümünüzü kendiniz bulun'” dedi.

Güncel / 07 Şubat 2021 Pazar 16:15
İstanbul'da toplu taşıma araçları gelmedi! İBB, 'Alternatifleri deneyin' dedi

İstanbul'da Kovid-19 tedbirlerine yönelik İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine rağmen toplu taşımada sefer artırımı yapamayan ve hatları 'zarar ediyor' diyerek iptal eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi geçen Cuma günü yaşanan trafik yoğunluğunda İstanbulluya toplu taşıma araçlarını ulaştıramadı.
 
 
Beyaz Masa aracılığı ile İBB yönetimine toplu taşımada şikayetler yağmur gibi yağdı. Gelen tepkilere rağmen sefer saatlerinde değişiklik yapmayan ve ek sefer düzenlemesi yapmayan İBB yönetimi mobil uygulamalar ve SMS ile vatandaşlara, 'Sayın yolcularımız İstanbul genelinde oluşan trafik yoğunluğu, mevcut seferlerimizi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle meydana gelebilecek olası sefer gecikmeleri ve iptallere karşı alternatif ulaşım ağlarını kullanarak zamandan tasarruf edebilirsiniz' mesajı gönderdi. İBB yönetiminin vatandaşa toplu taşıma araçlarını ulaştıramaması sonrasında Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, 'CHP'li İBB yönetiminden İstanbul'daki toplu taşımaya büyük çözüm. 'Ey vatandaş biz yapamıyoruz kendi çözümünüzü kendiniz bulun' eleştirisinde bulundu.

Ak Parti

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM'DA KADININ KOCASINI BOŞAMA HAKKI!

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı