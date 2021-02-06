Halk TV'de provokasyon! Devlete 'faşist' diyen Emin Çapa Alevileri kışkırttı

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Emin Çapa, Boğaziçi olaylarının konuşulduğu Halk TV ekranlarında devlete 'faşist' derken Alevi vatandaşları da devlete karşı kışkırtmaya çalıştı.



Halk TV'de provokasyon

Milli ve manevi değerlerin sık sık hedef alındığı için RTÜK tarafından ceza kesilen Halk TV'de Alevi vatandaşlarımız üzerinden yeni provokasyon yapıldı.



TSK'ya ve İslam'a yönelik çirkin saldırılarıyla adından sıkça bahsettiren Aysenur Arslan'ın sunduğu ‘Medya Mahallesi' programında Emin Çapa'nın sözleriyle skandallar zinciri yaşandı.



Emin Çapa Alevileri devlete karşı kışkırttı

'Medya Mahallesi' programının konuğu Emin Çapa, devleti hedef alarak Aleviler üzerinden kirli bir operasyona girişti.



Alevi vatandaşlara zulüm yapıldığını söyleyen Çapa, art arda söylediği ‘kimsin sen?' hitabıyla tuhaf hareketler sergileyerek izleyenlere ilginç anlar yaşatırken devletin ‘faşizm' yaptığı ileri sürdü.



Skandal ifadelerin ardından Ayşenur Arslan, programın RTÜK'e takılmaması için durumu kurtarmaya çalışsa da Emin Çapa'nın sosyal medyaya düşen ifadeleri tepkiye neden oldu.