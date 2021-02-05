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Yaptırdığı burun estetiği hayatını kararttı!

Çinli sanatçı ve aktris Gao Liu'nun yaptırdığı burun estetiği ameliyatı, burnunda doku çürümesine neden oldu. Sanatçı, sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaştı ve yaşadığı korkunç günleri anlattı.

Güncel / 05 Şubat 2021 Cuma 18:19
Yaptırdığı burun estetiği hayatını kararttı!

Çinli sanatçı ve aktris Gao Liu yaptırdığı burun estetiğinin doku çürümesine neden olması sonucunu plastik cerrahi kurbanı oldu.

Çin’in sosyal paylaşım platformlarından Veybo’da, Gao, 5 milyondan fazla takipçisi bulunan hesabından, geçirdiği ameliyatın sonucuna ilişkin fotoğraflar paylaştı.

Ülkenin Guangdong eyaletine bağlı Guangcou kentindeki bir hastanede geçirdiği 4 saatlik plastik cerrahi operasyonunun burnunda doku çürümesine neden olduğunu belirten Gao, "4 saatlik operasyonun kabusun başlangıcı olmasını beklemiyordum." ifadesini kullandı.

Gao, burnunda oluşan görüntü nedeniyle daha önce imzaladığı dizi anlaşmasından çekilmek zorunda kaldığını, bu işten elde ettiği aylık 400 bin yüen (yaklaşık 60 bin dolar) tutarında ücreti kaybettiğini ve anlaşma şartlarının ihlali sebebiyle 2 milyon yüen (yaklaşık 308 bin dolar) tazminat ödemek zorunda kaldığını kaydetti.

Öte yandan oyuncu dokularındaki hasarın büyüklüğü yüzünden tedavisini sağlayacak olan operasyonu da ancak bir yıl sonra yaptırabilecek.



HASTANE PERSONELİNE SORUŞTURMA AÇILDI

Arkadaşının tavsiyesiyle gittiği plastik cerrahi hastanesinin ameliyat konusunda yetkin olmadığını daha sonra anladığını belirten Çinli sanatçının paylaşımı binlerce yorum aldı.

Çin basınındaki haberlere göre, Guangcou’daki hastane personeline soruşturma açıldı.

Çin’de plastik cerrahi operasyonlarının yapıldığı klinik sayısı 2019'da 60 bini geçmişti.

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