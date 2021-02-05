Türkiye Erdoğan'ın yanında! Destekler çığ gibi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün cuma namazı sonrası gazetecilerin soruları üzerine Boğaziçi Üniversitesi protestolarını değerlendirdi. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Önüme gelen dokuz adaydan biri olan Melih Bey'in atamasını ben yaptım. Bazı televizyon kanalları çıkıp sürekli istifa etmelidir diyor. Yürekleri yetse, 'Cumhurbaşkanı istifa' diyecekler. Melih Bey kimdir, iki farklı üniversitede rektörlük yapan insan. ODTÜ'den gelme, Boğaziçi ile ilişkileri olan bir insan, alanında başarılı bir arkadaş." diye konuştu.







TÜRKİYE GÜNDEMİNDE BİRİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ



Başkan Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından Twitter'da yüzbinlerce kişi #ErdoğanınYanındayız ifadesinin yer aldığı etiketi paylaştı. Etiket kısa sürede Twitter'da Türkiye gündeminde birinci sıraya yerleşti.





