Milyonlara nefes aldıran karar! Düşük faizli krediler...

Kredisi ertelenen esnaf ve sanatkarlardan, erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacak. Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararı şu düzenlemeleri getiriyor:



Salgın nedeniyle işleri veya işletmesi zarar gören esnaf sanatkarların, TESKOMB'a ortak olan esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan Türkiye Halk Bankası'ndan kullandıkları borçları ertelenecek.



31 Aralık 2020 ve öncesi tarihlerde kullanılan düşük faizli kredileri düzenleme kapsamında değerlendirilecek. Vadesinde, taksit vadesinde, hesap devresinde tahsil edilemeyip, tasfiye kapsamına alınmayan alacaklar ile 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 tarihlerinde vadesi dolacak olup, kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla geri ödenmeyen borçlar, faiz tahakkuk ettirilerek, belirlenen taksit sayısı değiştirilmeksizin kalan vadeye yayılmak suretiyle ertelenecek.



ÖNCELİK İSTİHDAM



Erteleme dönemi boyunca taksit/anapara borcu ve tahakkuk edecek faizin ilgili kararlar uyarınca esnaf ve sanatkarlara yansıyan kısmı ile bu tutara ilişkin banka ve sigorta muameleleri vergisi kalan taksitlere eşit olarak eklenecek.



Karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkarlardan, erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacak. Çalışan sayısında eksilme tespit edilen esnaf ve sanatkarlar erteleme kapsamından çıkartılacak.



Erteleme süresince, esnaf ve sanatkarlara yansıyacak tutar belirlenirken, kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde Türkiye Halk Bankası'nın kooperatif kredilerine özgü belirlediği cari faiz oranları ile ilgili kararlar kapsamında esnaf ve sanatkarlara uygulanan faiz indirim oranları esas alınacak.



Borçları ertelenmiş esnaf ve sanatkarlara, talepleri halinde erteleme süresinde düşük faizli kredi açılabilecek. Düzenleme kapsamındaki esnaf ve sanatkarlara, ertelemeye tabi borcu bulunanlara kredi açılmasını engelleyen hükümler uygulanmayacak.



1.3 MİLYON ESNAF 13 MİLYARLIK BORÇ



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarların kredi borçlarını erteleyen Cumhurbaşkanı kararını, Diyarbakır'daki temasları sırasında değerlendirdi.



Pekcan, 'TESKOMB kefaleti ile düşük faizli kredi kullanan yaklaşık 1 milyon 300 bin esnafımızın 13 milyar liralık kredi borcu haziran sonuna kadar ertelendi' dedi.



Pekcan, esnaf ve sanatkarların TESKOMB aracılılığıyla kullandığı düşük faizli kredinin toplam tutarının 68 milyar liraya ulaştığını, bunun sadece 42 milyar lirasının 2020 yılında verildiğini bildirdi.