İşte Boğaziçi provokatörü öğrenci denilen o teröristler!

Boğaziçi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane ederek toplumsal bir infial yaratmaya çabasındaki provokatörlerin arkasındaki güçler, bir bir ifşa oluyor.



TERÖR ÖRGÜTÜ BAĞLANTILARI ORTAYA ÇIKTI



Rektör atanmasına tepki bahanesiyle üniversiteyi işgal etmeye çalışan, pandemiye karşı önlem kapsamındaki toplanma yasaklarına uymayarak polise direnen Boğaziçi provokatörlerinin, polise mukavemet edip ortalığı karıştırmak istemesinin ardından terör örgütü bağlantılı çok sayıda kişi de gözaltına alındı.



GEZİ KALKIŞMASI YARATILMAYA ÇALIŞILIYOR



Olayların, bilinçli bir şekilde hain emeller doğrultusunda çıkarıldığın ispatı niteliğinde olan gözaltına alınan şüphelileri, terör örgütü bağlantıları da ortaya çıktı. Gösterilerde gözaltına alınan ve hakkında işlem yapılan 110 şüpheliden 72'si hakkında terör örgütü propagandası suçu ispatının ardından, olayların arkasındaki kirli ittifak da ortaya dökülmeye başladı. Aralarında çok sayıda MLKP, THKP/C DEV-YOL, TKP/KIVILCIM, FETÖ/PDY, DHPK-C, PKK/KCK terör örgütü üyesinin de bulunduğu göstericilere destekse, yine provokatif isimlerden geldi.



Ortaya çıkan bu görüntüler öğrenci değil terörist olduklarını bir kez daha kanıtlar nitelikte...



Görüntülerdekiler dün Kadıköy'de alınan ve örgüt üyeliğinden kaydı olan daha önce işlem yapılan şahıslar



Hasan Hüseyin Y.



Terör Örgütü propagandası yapmak, Türk milletini Cumhuriyetini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılamak,

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, 2911 sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanuna Muhalefet suçlarından açık dosyaların bulunduğu tespit edilmiştir.



Yılmaz C.



İstanbul Anadolu Sekizinci Asliye Ceza Mahkemesi'nde

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet suçundan dosyasını bulunduğu tespit edilmiştir.



Selvinaz G.



MLKP terör örgütünün İllegal kadın yapılanması KKÖ (komünist kadın örgütü) İçerisinde sorumlu düzeyde yer aldığı; Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan İstinaf da dosyasının bulunduğu tespit edilmiştir.

