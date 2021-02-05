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Fuat Oktay'dan çok sert Boğaziçi tepkisi!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Boğaziçi Üniversitesine rektör atanmasına yönelik başlatılan gösterilere ilişkin, "Karanlık niyetlerle çıkarılmaya çalışılan olaylar, Türkiye'yi kararlılıkla yürüdüğü yoldan asla alıkoyamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Güncel / 05 Şubat 2021 Cuma 20:21
Fuat Oktay'dan çok sert Boğaziçi tepkisi!

Oktay, Yozgat AK Parti İl Başkanlığına yeni seçilen Yusuf Başer ve il yönetimini kabul etti.

Herkese yeni görevlerinde başarılar dileyen ve ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden Oktay, yeni bir teşkilatla yepyeni bir döneme girileceğini söyledi.

Son günlerde Boğaziçi Üniversitesinde meydana gelen gösterilere değinen Oktay, "Boğaziçi" diye başlatılan olayın milletin inançlarına yönelik hakarete dönüştüğünü belirtti.

Oktay, "Bu, 'istemezük' çıkışı da çok ilginç bir şekilde milletin inancına, imanına ve ibadetinin sembolü olan Kabe-i Muazzama görselinin yerlere serilmesine kadar varmıştır." diye konuştu.

Bu olayı hem yerelde hem de uluslararası alanda demokratik hak ve özgürlük olarak ifade etmeye çalışanların farklı bir çaba içinde olduğunu söyleyen Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak itiraz getirilen olay, anayasal düzlemde Meclis iradesinin çıkardığı kanunlar ve de Cumhurbaşkanımıza verilen yetkiler çerçevesinde, Cumhurbaşkanımızın her zaman kullandığı iradeyi bir kez daha kullanmasından ibarettir, YÖK tarafından sunulan seçenekler arasından bir profesörün yine oraya atanması olayıdır. Türkiye güçlüdür. Karanlık niyetlerle çıkarılmaya çalışılan olaylar, Türkiye'yi kararlılıkla yürüdüğü yoldan asla alıkoyamaz."


Ak Parti

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