Clubhouse'un logosundaki kişi kim?

Clubhouse, her geçen gün birbirine giderek daha çok benzeyen ve artık neredeyse aynı deneyimi sunan pek çok sosyal medya platformunun karşısına yepyeni bir alternatif olarak geldi.



Clubhouse logosu, her büyük güncellemeden sonra topluluktan bir sanatçının fotoğrafı ile değişiyor.







“Her büyük uygulama güncellemesi ile birlikte logomuzu topluluğumuzun harika üyelerinden birini öne çıkarmak için değiştiriyoruz. #CottonClub'ın hostu eşsiz Bomani X'i kutluyoruz! Clubhouse topluluğu adına, her şey için teşekkür ederiz!”



Webtekno'nun aktardığına göre, Clubhouse'un logosunun farklı, yenilikçi ve topluluk özelliğine uygun mantıkta bir hikayesi var. Uygulama, her büyük güncelleme ile logosunda toplulukta yer alan bir sanatçıya yer veriyor. Böylece her güncelleme ile birlikte yepyeni bir logo hikayesi ortaya çıkmış oluyor.



Üstelik bu tercihi aynı zamanda sanatçıları topluluğa tanıtmak için harika bir yol olarak da değerlendirmek mümkün. Çünkü şu an Clubhouse'un logosunda yer alan Bomani X'in Instagram'da takipçi sayısı 19.1 bin iken, Clubhouse'da bu rakam kısa bir sürede 1 milyonu bulmuş durumda.



Aynı zamanda bu durum bir yandan Clubhouse kullanıcılarına ‘bir gün logoda yer alma şansı' da sunuyor ve bunun da platformda yer almak için motive edici bir güç olduğunu söylemek mümkün.



Tabii ki akıllara ‘Acaba logoda yer almak ve kendini tanıtmak isteyenler için burası bir reklam alanına dönüşür ve Clubhouse da bunu bir gelir kaynağına dönüştürür mü?' sorusu da geliyor ancak bunu cevaplamak ve hatta aslında sormak için bile henüz oldukça erken.



CLUBHOUSE'UN MEVCUT LOGOSUNDAKİ SANATÇI BOMANİ X KİM?



Clubhouse'un logosunda elinde gitarıyla gülümseyen Bomani X, bir gitarist, söz yazarı ve şarkıcı. Aynı zamanda bir dijital stratejist olan Bomani X, Nicki Minaj ve Lil Wayne gibi pek çok ünlü isim ile de çalışmış.



Sanatçı kimliğini girişimcilik ruhuyla da beslenmiş gibi görünen Bomani X, tıpkı Clubhouse'da olduğu gibi yalnızca davetlilerin katılabildiği, çeşitli etkinlikler ve partiler düzenleyen New Perspectives Party'nin de kurucu ortağı.



Kendisini Instagram bio'sunda ‘Her gün bir kitap okuyan ve bir albüm dinleyen' biri olarak tanıtan Bomani X'in adını, Clubhouse'dan aldığı güçle belki de önümüzdeki günlerde daha sık duyabiliriz.