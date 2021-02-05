CHP YDK Üyesi provokatörlerin avukatlığına soyundu!

Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanlığı kararıyla Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasını protesto edenlere destek vermek amacıyla 2 Şubat'ta düzenlenen eylemde gözaltına alınan 23 kişinin işlemleri tamamlandı. Bu kişilerden 10'u 'kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama' suçundan tutuklama, 13'ü adli kontrol istemiyle İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.



2'Sİ TUTUKLANDI



Kararını tek tek açıklayan hâkimlik, 5 kişiyi yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bıraktı. 2 şüpheli için ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı kararı veren hâkim, Anıl Akyüz ve Şilan Delibalta'nın 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklanmasına karar verdi. 21 kişi hakkında ise, ev hapsi, imza ve yurt dışı çıkış yasağı gibi değişen şartlarda adli kontrol tedbiri uygulayarak serbest bıraktı.



POLİSLERE TEKME ATTILAR



Tutuklanan şüphelilerden Anıl Akyüz'ün eylemler sırasında emniyet görevlilerine tekme attığı, diğer tutuklanan şüpheli Şilan Delipalta'nın ise polislerin kalkanlarına yumruk ve tekme atmak sureti ile direndikleri ortaya çıktı. Bu iki ismin gerçekleştirdikleri eylemler emniyete ait görüntü inceleme ve tespit tutanağıyla delillendirildi.



KAFTANCIOĞLU VE KADIGİL BAŞROLDE



Geçtiğimiz gün Boğaziçi Rektörlüğünü ablukaya alan ve mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmalarına karar verilen provokatörlerin avukatlığını ise DHKP-C terör örgütünün avukatları üstlendiği ortaya çıkmıştı. DHKP-C'nin hukuk yapılanması içinde gösterilen, birçok yöneticisi ve üyesi yargılanan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ile birlikte CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP Milletvekili Sera Kadıgil de eylemcilerin yanındaydı.



AVUKATLARI CHP YÜKSEK DİSİPLİN KURULU ÜYESİ ÇIKTI



Eylemcilerin yanında konumlanan ve desteklerini esirgemeyen CHP çıtayı yukarıya taşıyarak eylemcilerin bizzat avukatlığını üstlendiği ortaya çıktı. CHP'nin kurumsal avukatlığını yapan ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi, İstanbul 27. Dönem milletvekili adayı Tuba Torun'un 2 şüphelinin avukatlığını üstlendiği öğrenildi. Diğer şüphelilerin avukatlığını yapan isimler arasında ise PKK Silahlı Terör Örgütü davalarına girdiği öğrenilen Ezgi Önalan ve PKK propagandası yapmaktan yargılandığı ortaya çıkan Tamer Doğan isimli avukatlar yer alıyor.

