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CHP'lilerle birlikte adliyeye giden avukatlar DHKP-C'li çıktı!

Boğaziçi Üniversitesi protestoları kapsamında gözaltına alınan şahısları CHP'lilerle birlikte savunan avukatların, DHKP-C ile bağlantılı ÇHD'ye bağlı oldukları ortaya çıktı.

Siyaset / 05 Şubat 2021 Cuma 12:38
CHP'lilerle birlikte adliyeye giden avukatlar DHKP-C'li çıktı!

Boğaziçi Üniversitesi rektörünün odasını işgal etmeye çalışan provokatörleri, DHKP-C terör örgütünün avukatları savundu. DHKP-C'nin hukuk yapılanması içinde gösterilen, birçok yöneticisi ve üyesi yargılanan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) adliye koridorlarından fotoğraflar paylaştı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP Milletvekili Sera Kadıgil de DHKP-C avukatlarıyla kol kola işgalcilerin yanındaydı.

Boğaziçi Üniversitesi Kampüsü ve çevresinde 1 Şubat'ta toplanan gruplar, Rektörlüğü ablukaya alarak bina içinde bulunanların dışarıya çıkmasını engellemiş, güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen dağılmayan 159 kişi gözaltına alınmıştı.

Ertesi gün 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanununa muhalefet' suçundan haklarında işlem yapılan 108 şüpheliden 98'i emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmış, 10 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verilmişti. 3 Şubat'ta ise savcılık, rektörlük binasını kuşatan ve rektörlük çalışanlarının dışarı çıkmasını engelleyen 51 şüpheliden 30'unun tutuklanmasını, 12 şüpheli hakkında ev hapsi, 9 şüpheli hakkında adli kontrol olarak yurt dışına çıkış yasağı konulmasını talep etti.



Ancak Sulh Ceza Hakimliği 'kişi hürriyetini yoksun kılma', 'kamu malına zarar verme', 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet' ile suçlanan bu şüphelilerin tamamını adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Sabah'ın haberine göre tutuksuz yargılanmalarına karar verilen provokatörlerin avukatlığını ise DHKP-C terör örgütünün avukatları üstlendi. DHKP-C'nin hukuk yapılanması içinde gösterilen, birçok yöneticisi ve üyesi yargılanan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ile birlikte CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP Milletvekili Sera Kadıgil de eylemcilerin yanındaydı.

Hakimliğin serbest bırakma kararını zafer işaretleri ve sloganlarla karşılayan grup, sosyal medya üzerinden de propaganda yaptı.

Milletvekili

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