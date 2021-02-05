Başkan Erdoğan’dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:



YENİ ANAYASA MESAJI



Bu ara malum bu Türkiye'nin yepyeni bir Anayasa'ya ihtiyacının olduğu bir dönemde, bizim de gündeme taşıdığımız bir konuydu.



Bu konuyla ilgili olarak Cumhur İttifakı'mızın diğer müttefiki konumunda sayın Bahçeli de düşüncelerini zaten açıkladı.



Yepyeni bir Anayasa'ya ihtiyacımız olduğunu kendileri de söylemişlerdi. Bu konu üzerinde görüş alış verişinde bulunduk. Seçim kanunu, siyasi partiler kanunuyla ilgili neler yapabiliriz bunların üstünde durma fırsatı bulduk.



Ülkemizde malum son zamanlardaki sorunlarla ilgili bu konuları görüşme şansımız oldu.



BOĞAZİÇİ OLAYLARINA TEPKİ



Şunu çok açık net söylemeliyim. Sizler zaten tespit etmiş durumdasınız. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları oradaki öğrencilerimizin olayı olarak tanımlamak, o şekilde kabul etmek mümkün değil. Bunun öğrencilerimizle yakından uzaktan alakası yok.Bu işin başını hem siyasetin bir boyutu çekiyor, ki dün akşam işte görüyorsunuz dağdan beslenenlerin yani HDP'nin Kadıköy'de yapmış olduğu çağrı ve oradaki gösteriler bunun çok açık net ifadesidir.



Aynı şekilde ana muhalefetin başının bu işte üstlendiği görev ortadadır. Tüm bunlarla beraber ortak hareket ettikleri akademisyenler de bu işin içinde yer alıyor.



'BUNDAN ÖNCE BEN İKİ TANE REKTÖR ATADIM'



Şunu da söyleyeyim. Akademisyenlerin içerisinde bu işe teşne olanlar da var.



Bir defa bir çoğu maalesef hala şunu öğrenememişler. Bu ülke hukuk devletidir. YÖK'ün yetki alanı var ve bu ülkenin cumhurbaşkanının yetkileri var. Bundan önce ben iki tane rektör atadım. Onların atamasını da yine ben yapmıştım. YÖK teklifini yapmıştır, ben de onadım. Bunları ben yaptım.



Şimdi Melih bey ile ilgili de 9 tane aday önüme geldi. Ve bu 9 adaydan bir tanesi olan Melih beyi yine aynı şekilde ben atamasını yaptı



'YÜREKLERİ YETSE CUMHURBAŞKANI DA İSTİFA ETMELİDİR DİYECEKLER'



Peki Melih bey kimdir, nedir diye baktığımız zaman; Melih bey iki farklı üniversitede rektörlük yapmış bir insan. ODTÜ'den gelme, Boğaziçi ile ilişkileri olan bir insan. Ve alanında başarılı olan bir arkadaş. Ve kendisini oraya atamaktan dolayı da bazı TV kanalları çıkmışlar, 'istifa etmelidir' Yürekleri yetse Cumhurbaşkanı da istifa etmelidir diyecekler.