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YKS 2021 başvuru kılavuzu yayınlandı!

ÖSYM YKS 2021 başvuru kılavuzu sabah saatlerinden itibaren milyonlarca kişi tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 başvuruları bugün başlıyor. Sınav için hazırlıklarını sürdüren adaylar başvuru işlemlerine dair detayları öğrenerek hareket etmek istiyor. Bu bağlamda ÖSYM'den önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. Peki, YKS TYT AYT üniversite sınavı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte başvuruya dair bilgiler...

Eğitim / 04 Şubat 2021 Perşembe 10:13
YKS 2021 başvuru kılavuzu yayınlandı!

ÖSYM YKS 2021 başvuru kılavuzu için araştırmalar günün ilk saatleriyle birlikte artışa geçti. ÖSYM tarafından yayımlanan takvimdeki bilgilere göre, milyonların beklediği başvurular bugün alınmaya başlanacak. YKS oturumları için hazırlıklarına devam eden milyonlar başvuru kapsamındaki bilgileri öğrenerek ona göre hareket etmek istiyor. Peki, ÖSYM YKS 2021 başvuru kılavuzu yayımlandı mı? YKS TYT AYT üniversite sınavı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte başvuru hakkında merak edilen bilgiler takvim.com.tr'de...

YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI

Milyonların heyecanla beklediği 2021 YKS başvuru kılavuzu erişime açıldı. Konu hakkında ÖSYM'den önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. 2021 YKS başvuru kılavuzunda tüm bilgiler paylaşıldı.

İşte başvuruya ve sınav tarihine dair merak edilen bilgiler;

2021 YKS BAŞVURU NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2021 YKS başvuruları 4 Şubat - 2 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak.

Adaylar başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://ais.osym.gov.tr üzerinden ya da e-Devlet sistemi üzerinden yapabilecekler.

2021 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Temel Yeterlik Testi (TYT): 26 Haziran Cumartesi

Alan Yeterlik Testleri (AYT): 27 Haziran Pazar

Yabancı Dil Testi (YDT): 27 Haziran Pazar

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM Başkanı Aygün, 'Sınava ilişkin ayrıntılı bilgileri 2021-YKS kılavuzunda vereceğiz. Adaylarımızın ÖSYM'nin sitesinden erişebilecekleri kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz.' dedi.

2021 YKS başvuru ücreti ve diğer tüm detaylar kılavuz ile birlikte belli olacak.

HES KODUNA DİKKAT

YKS başvurularında diğer sınav başvurularında olduğu gibi HES kodu bilgisi istendiğini hatırlatan Aygün, 'Adaylarımızın hangi başvuru platformunu tercih ederlerse etsinler HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.' uyarısında bulundu.

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