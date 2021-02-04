Yine çuvalladılar! 'Atatürk heykeli' yalanı böyle çöktü

Heykel yapmayı vatandaşa hizmet yapmak sanan ve yıllardır Mustafa Kemal'in arkasına sığınarak siyaset yapan CHP'nin bir 'Atatürk' algısı daha boşa çıktı. Samsun'da bir kamu kurumunun Atatürk heykelini hurdacıya sattığı iddia edildi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ise iddialara yönelik açıklama yaparak öne sürülen iddiaların doğru olmadığını açığa çıkardı.







Manipülasyon yapmaya çalıştı

CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, Samsun'da bir kamu kurumunun Atatürk heykelini hurdacıya sattığını iddia ederek Atatürk heykelinin hurdacıya ait iş yerinin önünde çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak manipülasyon yapmaya çalıştı. Türkel, yaptığı paylaşımda 'Burası Tekkeköy Hurdacılar Sitesi. Samsun'da bir kamu kurumu hurda olarak Atamızın heykelini satmış. Yazıklar olsun size. Esnaf da satıyor. Gerekeni yapacağız' dedi.



Emniyet yalanı ortaya çıkardı

Samsun'da CHP İl Başkanı Fatih Türkel ve bazı vatandaşların bir kamu kurumunun Atatürk heykelini Tekkeköy ilçesinde bir hurdacıya sattığı yönünde sosyal medyada yaptığı paylaşımlar üzerine, konuyla ilgili Samsun İl Emniyet Müdürlüğü bir açıklama yaptı.



Heykelin hurdacıya satılmadığını, tadilat için demirciye verildiğini dile getiren emniyet şunları aktardı:



'Bazı yerel basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında 'Atatürk heykelini kim sattı. Samsun'da bir kamu kurumu Atamızın heykelini satmış' şeklinde haberler yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun bulunmuştur. Atakum ilçesi Atakepe mahallesi Çobanlı mevkiinde bulunan Emniyet Müdürlüğümüze ait spor salonunda tadilat, tamirat ve çevre düzenlemesi yapıldığı sırada, spor salonunun önünde bulunan Atatürk heykelinin bakalit gövdesinde çatlaklar meydana geldiği ve demir ayaklarının paslanarak kırılmış olduğu görüldüğünden ve yerinde tamiri mümkün olmadığından Tekkeköy Sanayi Sitesinde bulunan demirciye tamir ve tadilat için gönderilmiştir. Tadilat işlemi bittiğinde Atatürk heykeli eski yerine konulacaktır. Basına yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur'