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Ünlü sanatçıdan üzen haber!

Ünlü ses sanatçısı Hüner Coşkuner yoğun bakıma kaldırıldı. Hastane başhekimi Uzm. Dr. Özgür Şamilgin'in yaptığı basın açıklamasında; "Gelişen nefes darlığı sonrası durumu ağırlaşan sanatçı yoğun bakım ünitesine kaldırılmış ve tedavisi devam etmektedir" denildi.

Güncel / 04 Şubat 2021 Perşembe 20:31
Ünlü sanatçıdan üzen haber!

Ünlü ses sanatçısı Hüner Coşkuner yoğun bakıma kaldırıldı.

İLİK KANSERİ

Yapılan inceleme sonrası bir hematolojik kanser olan multiple miyelom (kemik iliği kanseri) tanısı konuldu. Yaygın kemik tutulumundan dolayı omurga cerrahisi tarafından ameliyat edildi ve akabinde hem kemoterapi, hem de radyoterapi (ışın tedavisi) uygulandı.

Ancak takip eden zaman zarfında hastanın miyelom rahatsızlığı tedaviye cevap vermedi ve daha farklı daha yoğun uygulamalara rağmen herhangi bir iyileşme sağlanamadı. Yeniden radyoterapi ve immünolojik (bağışıklık güçlendirici) tedaviler uygulandı ama hastalık kemik iliği dışına da yayılarak diğer organlarında tutuma yol açmıştı. Hastane başhekimi Uzm. Dr. Özgür Şamilgin'in yaptığı basın açıklamasında; 'Gelişen nefes darlığı sonrası durumu ağırlaşan sanatçı yoğun bakım ünitesine kaldırılmış ve tedavisi devam etmektedir' denildi.

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