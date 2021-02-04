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İçişleri'nden Boğaziçi provokasyonlarına ilişkin yeni açıklama!

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, "Halen İstanbul'da 28 kişinin işlemleri devam etmektedir. Gözaltına alınan 45 kişiden 22'sinin terör örgütleriyle irtibatlı oldukları kesinleşmiştir." açıklamasında bulundu.

Güncel / 04 Şubat 2021 Perşembe 10:51
İçişleri'nden Boğaziçi provokasyonlarına ilişkin yeni açıklama!

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Yalanı da kamera kayıtlarıyla ispat ettik. Burada bir çalışma olduğu gayet açık. Ancak bizler sapla samanı ayırmak zorundayız. Birilerinin farklı amaçları olabilir ancak bizim sorumluluğumuz kamu düzenini sağlamaktır ve bundan da taviz vermemiz beklenmemelidir. Taviz vermeyeceğimizi özellikle ifade etmek istiyorum.

Bu süreçte 04,01,2021 tarihinden bu yana 38 ilimizde toplam 528 kişi yakalanmış, gözaltına alınmıştır. Bunlardan ikisi tutuklanmış, 108'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 590'ı ise serbest bırakılmıştır. 04,01,2021 tarihinde gözaltına alınan 45 kişiden 22'sinin terör örgütleriyle irtibatlı oldukları tespit edilmiştir. İstanbul'da 159 kişinin 79'unun başta PKK FETÖ olmak üzere terör örgütleriyle irtibatlı oldukları tespit edilmiştir. Yine gözaltına alınan 105 kişiden 52'sinin terör örgütleriyle irtibatlı oldukları tespit edilmiştir.

Halen İstanbul'da 28 kişinin işlemleri devam etmektedir. Gözaltına alınan 45 kişiden 22'sinin terör örgütleriyle irtibatlı oldukları kesinleşmiştir.

Bu verilerden de anladığınız üzere resim gayet nettir. Netice itibariyle Boğaziçi Üniversitesi ülkemizin en güzide eğitim kurumlarından birisidir. Vatandaşlarımız hiç merak etmesin, bu grupların bütün çabalarına karşı teyakkuzdayız.

Hiç kimseye devletimizin gücünü sınamasını tavsiye etmiyoruz. Bu sözümüz herkese.

DEPREM TEDBİRLERİ

AFAD Başkanlığımız koordinesinde ilgili tüm kurumlarımızla bu süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Burada sayın vatandaşlarımızdan istirhamımız panik yapmadan ama ertelemeden depreme dair alacağınız tedbirleri biran önce almaktır. Bunun için şartları zorlamamız gerekiyor.

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