Halk TV'de tehlikeli provokasyon!

CHP'nin kanalı Halk TV skandallarına bir yenisini daha ekledi. Ana Haber'de Boğaziçi provokatörlerini polislerin dağıtma çabalarını gösteren kanal, sunucu İrfan Değirmenci'nin haberi skandal yorumlarla birlikte verdi.



POLİSİ HEDEF GÖSTERDİLER!



Halk TV tehlikeli bir provokasyona imza attı. Ana Haber'de polisi sivilleri hedef alıyormuş gibi gösteren CHP'nin kanalının sunucusu İrfan Değirmenci, 'Polis hedef gözetmeksizin sivillere, esnafa biber gazı sıkıyor' gibi ifadeler kullandı.





