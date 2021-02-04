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Fahrettin Altun Boğaziçi'nde yaşananları dünyaya anlattı!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Boğaziçi Üniversitesindeki abluka girişimi ve yasa dışı gösteriler hakkında sosyal medya hesabından 'Boğaziçi’nde neler oluyor?' başlığıyla İngilizce bir video mesaj yayınladı. Altun, "Dünyada hiçbir ülke, radikal unsurların kamu görevlilerini tehdit etmesine ve yasal bir atamaya karşı bu kişileri alıkoyma teşebbüsüne izin vermez. Bu vesileyle, radikalleşme ile mesafelerini koruyan çoğunluktaki Boğaziçi öğrencilerini selamlıyorum" dedi.

Güncel / 04 Şubat 2021 Perşembe 18:29
Fahrettin Altun Boğaziçi'nde yaşananları dünyaya anlattı!
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İletişim Başkanı Altun, video mesajı Twitter hesabından 'Gençlerimizi ve üniversitelerimizi radikalizmden, terörizmden ve vandalizmden korumak için elimizden geleni yapacağız' ifadeleriyle paylaştı.

"DÜNYADA HİÇBİR ÜLKE İZİN VERMEZ"

Altun, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın Boğaziçi Üniversitesi'ndeki yasa dışı eylemlere ilişkin açıklamalarına cevap niteliğindeki mesajında, "Bazı kişilerin Boğaziçi Üniversitesi'ne ilişkin durum hakkında yanlış bilgilendirildiği dikkati çekiyor. İfade özgürlüğü ve barışçıl protesto hakkıyla''ilgiliymiş gibi' davranmayı bırakalım. Cumhurbaşkanımız, anayasal yetkisinin bir parçası olarak bir rektör atadı. Bunun üzerine, küçük ve radikal bir grup, rektörlük binasının çevresini sardı, çıkışları kapattı ve binayı işgal etmeye kalktı. Dolayısıyla, polisten müdahale etmesi istendi ve kanunlara karşı geldiği için gözaltına alınanlar oldu. İşlenen suçların arasında 'kişiyi özgürlüğünden mahrum bırakmak' ve 'kamu malına zarar vermek' var. Dünyada hiçbir ülke, radikal unsurların kamu görevlilerini tehdit etmesine ve yasal bir atamaya karşı bu kişileri alıkoyma teşebbüsüne izin vermez" dedi.

"BOĞAZİÇİ'NDEKİ KÜÇÜK BİR GRUBUN RADİKAL GÖRÜŞLERİNİ..."

Altun, radikalleşmenin, Türkiye'nin üniversite kampüslerinde süregelen bir sorun olduğunu belirterek, "Son yıllarda, aynı üniversitenin radikalleşmiş öğrencileri arasından PKK/YPG gibi terör örgütlerine katılanlar olmuştur. Terör örgütlerinin gençlerimizi ağlarına düşürdüğü karanlığa ışık tutmaya devam edeceğiz. Ayrıca, küçük bir grubun radikal görüşlerini, haksız yere bütün bir topluluğun fikirleriymiş gibi göstermek suretiyle Boğaziçi Üniversitesi'nin itibarını lekelemeye yönelik girişimleri de kınıyoruz. Bu vesileyle, radikalleşme ile mesafelerini koruyan çoğunluktaki Boğaziçi öğrencilerini selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

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