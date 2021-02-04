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CHP'deki 'seks kaseti şantajı'nda şok ayrıntı! 'Yapacağın şey bu akşam işi bitirmek...'

Taciz ve cinsel istismar iddialarıyla gündemden düşmeyen CHP, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın adının geçtiği "Seks kaseti şantajı" ile çalkalanıyor. Özgür Karabat’a yönelik videolu şantaja ilişkin iddianamede çarpıcı detaylar yer aldı. Gizli kameralar, hem ilişki kurduğu Aynur Doğan’ın yatak odasında hem de kendi ofisinde bulundu. İşte CHP'deki gizli kamera şantajında son dakika ayrıntıları...

Güncel / 04 Şubat 2021 Perşembe 09:02
CHP'deki 'seks kaseti şantajı'nda şok ayrıntı! 'Yapacağın şey bu akşam işi bitirmek...'

CHP Milletvekili Özgür Karabat'a şantaj için CHP'lilerce kurulan gizli kamera tuzağında şok ayrıntılar çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan skandala göre Karabat, CHP Çekmeköy Meclis Üyesi Aday Adayı da olan Aynur Doğan Eler ile yine Eler'in evinde 'yasak aşk' yaşamış, ardından bu görüntülerle şantaja uğramıştı.

Açılan soruşturma kapsamında CHP Çekmeköy Meclis Üyesi Aday Adayı olan Aynur Doğan Eler, Cahit Alma, kardeşi Ahmet Alma ve eski CHP Çekmeköy İlçe Başkanı Erdoğan Bozkurt'un da aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklanırken, zanlılar hakkında 'Zincirleme şekilde özel hayatın gizliliğini ihlal etmek', 'Zincirleme şekilde şantaj' suçlarından hazırlanan iddianamede çarpıcı detaylar yer aldı.

YAPACAĞIN ŞEY ŞU: BU AKŞAM İŞİ BİTİRMEK

Buna göre Karabat'a ait mahrem görüntüleri elde eden Aynur Doğan Eler, Cahit Alma'ya bir bankaya ait IBAN numarası gönderdi. Karabat'a nasıl şantaj yapacaklarını anlattı. Eler, Alma'ya şu ifadeleri içeren mesajları gönderdi: 'Yapacağın şey şu: Bu akşam işi bitirmek, yarın eline ulaştırmak, en geç pazartesiye gün vermek... Salı günü herkes parasını alsın rahat etsin... Önümüzdeki maçlara bakalım... Kamera taktırdığın yeri, onu da gönder bana... Ben sana söyleyeyim vereceği kesin 2 milyon. Bana ulaşıp pazarlık yapmak istiyor olabilir...'

OFİSİNDE GİZLİ KAMERA BULUNDU

İddianameye yansıyan ilginç detaylardan biri de Karabat'ın ofisinde gizli kamera cihazı bulunması oldu. Bilirkişi incelemesinde cihazın, ortam dinleme, izleme ve kayıt özelliği bulunan bir cihaz olduğu tespit edildi. Cihazda kayıtların tutulması için bir de mikro SD kart yuvasına rastlandı. Ancak herhangi bir kart çıkmadı, bu yüzden imajı alınamadı.

Aynur Doğan Eler'in evindeki aramada, salonda tavan köşesindeki duman dedektörü içine yerleştirilmiş, ses ve görüntü kaydeden gizli kamera düzeneği bulundu.

DUMAN DEDEKTÖRÜNE GİZLİ KAMERA YERLEŞTİRMİŞ

Aynur Doğan Eler'in evindeki aramada, salonda tavan köşesindeki duman dedektörü içine yerleştirilmiş, ses ve görüntü kaydeden gizli kamera düzeneği bulundu. Aynur Doğan Eler'in, parti içinde yükselmek için Karabat'la yasak aşk yaşadığı ve bunun için de yatak odasına kamera koyarak, cinsel içerikli görüntüleri kayda aldığı ve Cahit Alma ile anlaşıp Karabat'a şantaj yaptığı iddia ediliyor.

Yasak AşkMilletvekiliAynur Doğan

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