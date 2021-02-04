Başrolde yine o var! Kahramanmaraş'ta yaşayan kadın bu kez de halk otobüsünde tartıştı

Kahramamaraş'ta yaşayan Gülcan Ç. koronavirüs salgınına rağmen maske takmadığı için kendisini uyaran kuaför ve garsonlarla tartışmıştı. Gülcan Ç. polis memurlarıyla da tartışıp kendisine ceza yazılmaması için direnmişti. Söz konusu kadın bir kez daha sahnede. Bu sefer otobüste maske takmayan kadın kendisini uyaran yolcularla tartıştı.
Kahramanmaraş'ta bir çay bahçesinde garsonlarla tartışan, daha sonra maske takmadığı gerekçesiyle kendini uyaran polislere zorluk çıkaran ve ardından bir güzellik merkezinin çalışanlarıyla kavga ederek gündemden düşmeyen Gülcan Ç. bu kez de halk otobüsünde yolcularla yaptığı maske tartışmasıyla gündeme geldi.
BİR DURAK SONRA İNDİ
Tartışma anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yolcularla tartışma sırasında telefon görüşmeleri de yapan Gülcan Ç.'nin, bir durak sonra halk otobüsünden indiği öğrenildi.