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Başkan Erdoğan'dan YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Töreni'nde önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Güncel / 04 Şubat 2021 Perşembe 14:22
Başkan Erdoğan'dan YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Töreni'nde önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

YÖK Anadolu Projesi'nin hayata geçirilmiş olmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum. Üniversite öğrenci sayımız 8 milyona yükseldi. Ülkemiz Avrupa'da üniversiteye erişim sayısında ilk sıraya çıktı. Bu artışta kız öğrencilerimizin önemli bir yer tutmasıdır. Bu yıl itibariyle yüzde 49'a yükseldi.

Bütçeden üniversiteler için ayırdığımız pay da ciddi oranda artmıştır.

Kalite odaklı yapısal dönüşümler de gerçekleşmiştir. Yükseköğretim Kalite Kurulu ilk defa bu dönemde kuruldu. Ar-ge ve inovasyonu teşvik eden işbirliğine açık bir iklimin oluşmasını, tematik alanlarda ihtisaslaşmasının sağlanmasını hedefliyoruz. Tek tipçi anlayıştan uzaklaşan üniversitelerimiz birbirinin kopyası olmaktan çıkmıştır. Hala devletten ve toplumdan kopuk şekilde inşa ettikleri hükümranlık alanlarını korumak isteyenler de var. Ama onlar da bu millete hizmet etmekle mükellef olduklarını anlayacaklar. Yükseköğretim eğitim programları danışma kurulunu hukuki bir zemine kavuşturduk. Meslek Yüksekokullarının özellikle organize sanayi bölgesinde faaliyet göstermesini özendirmek için öğrenci başına teşvik uygulamasını getirdik. Salgın döneminde üniversitelerimiz başarılı bir uzaktan eğitim hizmetini verdiler. Bu sayede üniversitelerimiz pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi bir hafta açılıp bir sonraki hafta kapandığı bir belirsizlik dönemi yaşamadı.

Kızlarımızın yükseköğretim görme oranındaki artışta da üniversitelerin Anadolu'da yaygınlaşmasının da etkisi vardır. YÖK artık engellemelerle uğraşmak yerine milletimize ve onun değerlerine hizmet eden yeni bir kuruma dönüştü.



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