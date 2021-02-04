USD (Alış - Satış) : 7,15 - 7,16 EURO (Alış - Satış) : 8,60 - 8,62

Altın ve dolar fiyatlarında dikkat çeken aşağı yönlü hareket! Sert hareketlenmeler...

Altın ve dolar grafiğinde son dönemde yaşanan değişimler bu hafta da sürüyor. Haftaya 1863 dolar seviyesinden başlayan ve toparlanma göstergeleri görülen altının ons fiyatı, 1871 dolara yükselse de bu seviyeden aşağı yönlü harekete geçti. Dolar/TL paritesinde de düşüş grafiği sürüyor. İşte gram altın ve dolardaki son durum...

Ekonomi / 04 Şubat 2021 Perşembe 10:38
Altın ve dolar fiyatlarında dikkat çeken aşağı yönlü hareket! Sert hareketlenmeler...

İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 418 liradan, çeyrek altın 693 liradan, Cumhuriyet altını da 2,854 liradan işlem görüyor. Dolar/TL ise 7.17 TL civarında seyrediyor.

IKON Menkul tarafından hazırlanan altın fiyatları analizinde şu ifadeler kullanıldı: 2075'den gelen downtrend çizgisinin son günlerde test edildiğinden ancak yukarı yönde kırılamadığından bahsetmiştik.

Bu downtrendin altında kalınmaya devam etmesi, sarı metal üzerindeki baskıyı arttırdı. Özellikle dolar endeksinin güçlü kalıyor olması altının Asya seansında 1823'ün altına geri çekilmesine sebep oldu.

Olası geri çekilmelerde ilk destek 1805 seviyesidir. 2075'Den gelen downtrendin altında kalındıkça olası ataklar tepki alımı olarak değerlendirilebilir.

Ahlatcı Yatırım tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: 'Geçtiğimiz hafta yapılan yılın ilk FOMC toplantısında FED beklentilere paralel olarak fonlama faizini değiştirmeyerek faizleri yüzde 0-0.25 aralığında sabit bırakırken varlık alım programında da herhangi bir değişikliğe gitmemişti.

Faiz kararı sonrasında açıklamalarda bulunan Fed başkanı Powell, para politikasının salgın bitene kadar ekonomiyi desteklemeye devam edeceğinin altını çizmesi sonrasında ise doların küresel bazda değer kazanan dolara bağlı olarak100 günlük hareketli ortalamasının altına sarkan sarı metalde satış baskısı devam ediyor.

Dün ABD'de açıklanan özel sektör tarım dışı istihdam verisi 49 binlik değişim beklentisinin üzerinde 174 bin artış gösterdi. Beklentinin üzerinde açıklanan ABD özel sektör tarım dışı istihdam verisi sonrasında Ons'daki satış baskısı devam edebilir.

Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1820 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Ons Altın'da yukarı yönlü hareketler görmemiz durumunda sırası ile 1827, 1835 ve 1842 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda ise 1820, 1812 ve 1805 destek seviyeleri kısa vadede takip edilebilir. '

İnfo Yatırım FX tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: 'İçerisinde bulunduğumuz haftaya 1863 seviyelerinde başlayan ve toparlanma hareketleri sergilemeye çalışan altın fiyatlarında haftanın ilk gününde 1871 seviyeleri görülse de, bu seviyelerden itibaren aşağı yönlü sert hareketlenmeler görülüyor.

Bu hareketler ile 1820 seviyeleri test edilirken, yaklaşık olarak son iki haftanın en düşük seviyelerinde fiyatlamalar yaşanıyor. Dolar endeksinin bu haftaki performansına baktığımızda yaklaşık olarak yüzde 0.75 değer kazanımı yaşadığı görülüyor.

Doların toparlanması altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Diğer yandan mali teşvik paketi konusunda ABD'de halen belirsizlikler sürüyor ve bu konunun uzaması da altını baskılıyor.

Piyasalar dün ABD kanadından gelen ADP özel sektör istihdam verisini takip etti. Gelen veriye beklentilerin üzerinde geldi ve Ocak ayında 174 bin artış yaşandı. Veri sonrasında gözler yarın yine Amerika'dan açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam verisine çevrildi.

FED'in de yakından takip ettiği veriler ile birlikte küresel bazda volatilite artacaktır. Yeni günde ise ABD'den 16:30'da gelecek olan işsizlik haklarından yararlanma başvuruları izlenecek.

XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1832.51 – 1854.58 – 1875.05 seviyeleri direnç noktaları olarak 1816.90 – 1800.02 – 1787.44 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.'

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı