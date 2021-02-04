Altın ve dolar fiyatlarında dikkat çeken aşağı yönlü hareket! Sert hareketlenmeler...

İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 418 liradan, çeyrek altın 693 liradan, Cumhuriyet altını da 2,854 liradan işlem görüyor. Dolar/TL ise 7.17 TL civarında seyrediyor.



IKON Menkul tarafından hazırlanan altın fiyatları analizinde şu ifadeler kullanıldı: 2075'den gelen downtrend çizgisinin son günlerde test edildiğinden ancak yukarı yönde kırılamadığından bahsetmiştik.



Bu downtrendin altında kalınmaya devam etmesi, sarı metal üzerindeki baskıyı arttırdı. Özellikle dolar endeksinin güçlü kalıyor olması altının Asya seansında 1823'ün altına geri çekilmesine sebep oldu.



Olası geri çekilmelerde ilk destek 1805 seviyesidir. 2075'Den gelen downtrendin altında kalındıkça olası ataklar tepki alımı olarak değerlendirilebilir.



Ahlatcı Yatırım tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: 'Geçtiğimiz hafta yapılan yılın ilk FOMC toplantısında FED beklentilere paralel olarak fonlama faizini değiştirmeyerek faizleri yüzde 0-0.25 aralığında sabit bırakırken varlık alım programında da herhangi bir değişikliğe gitmemişti.



Faiz kararı sonrasında açıklamalarda bulunan Fed başkanı Powell, para politikasının salgın bitene kadar ekonomiyi desteklemeye devam edeceğinin altını çizmesi sonrasında ise doların küresel bazda değer kazanan dolara bağlı olarak100 günlük hareketli ortalamasının altına sarkan sarı metalde satış baskısı devam ediyor.



Dün ABD'de açıklanan özel sektör tarım dışı istihdam verisi 49 binlik değişim beklentisinin üzerinde 174 bin artış gösterdi. Beklentinin üzerinde açıklanan ABD özel sektör tarım dışı istihdam verisi sonrasında Ons'daki satış baskısı devam edebilir.



Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1820 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Ons Altın'da yukarı yönlü hareketler görmemiz durumunda sırası ile 1827, 1835 ve 1842 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda ise 1820, 1812 ve 1805 destek seviyeleri kısa vadede takip edilebilir. '



İnfo Yatırım FX tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: 'İçerisinde bulunduğumuz haftaya 1863 seviyelerinde başlayan ve toparlanma hareketleri sergilemeye çalışan altın fiyatlarında haftanın ilk gününde 1871 seviyeleri görülse de, bu seviyelerden itibaren aşağı yönlü sert hareketlenmeler görülüyor.



Bu hareketler ile 1820 seviyeleri test edilirken, yaklaşık olarak son iki haftanın en düşük seviyelerinde fiyatlamalar yaşanıyor. Dolar endeksinin bu haftaki performansına baktığımızda yaklaşık olarak yüzde 0.75 değer kazanımı yaşadığı görülüyor.



Doların toparlanması altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Diğer yandan mali teşvik paketi konusunda ABD'de halen belirsizlikler sürüyor ve bu konunun uzaması da altını baskılıyor.



Piyasalar dün ABD kanadından gelen ADP özel sektör istihdam verisini takip etti. Gelen veriye beklentilerin üzerinde geldi ve Ocak ayında 174 bin artış yaşandı. Veri sonrasında gözler yarın yine Amerika'dan açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam verisine çevrildi.



FED'in de yakından takip ettiği veriler ile birlikte küresel bazda volatilite artacaktır. Yeni günde ise ABD'den 16:30'da gelecek olan işsizlik haklarından yararlanma başvuruları izlenecek.



XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1832.51 – 1854.58 – 1875.05 seviyeleri direnç noktaları olarak 1816.90 – 1800.02 – 1787.44 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.'