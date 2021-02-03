İstihbarattaki FETÖ'cü generalden bomba itiraflar: Teğmen rütbemi Fetullah Gülen taktı...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki(TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada Milli İstihbarat Teşkilatı(MİT) tarafından sivil asker ağabeyinin kullandığı patates hattın deşifre edilmesinin ardından emekli olan 3 generalin örgüt üyeliği deşifre olmuştu. Gözaltına alınan o generallerden Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Komutanı olarak atanan Tuğgeneral Serdar Atasoy itirafçı oldu. Örgüt içinde kullandığı kod isminden, mahrem imamlarla bugüne kadar hem patates hatla hem de ankesörlü hatlarla irtibat kurduğunu detaylarıyla anlatan Atasoy, '1996 yılında Teğmen oldum. Rütbemi İstanbul'daki örgüt dershanesinde elebaşı Fetullah Gülen taktı. Bende onun elini öptüm. Kurmay sınav sorularını örgüt verdi, o sayede kurmay oldum' dedi.



MİT'in FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik yürüttüğü çalışmada, örgütün Kara Kuvvetleri'ndeki üst düzey komutanlarla ilgilenen sivil imamının kullandığı 'patates hat' tabir edilen başkası adına kayıtlı GSM hattı tespit edildi. Hattın belirlenmesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ yapılanmasındaki üst düzey generallerle ilgilenen özel sektör çalışanı sivil imam Yaşar Özdemir'in patates hattıyla irtibat kuran isimler arasında 3 general çıktı.



İSTİHBARAT KOMUTANLIĞINA ATANMIŞTI



Sivil imamla irtibat kuran generaller geçen yıl terfi eden Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Komutanı Serdar Atasoy, eski Milli Savunma Bakanlığı Milli Mayın Faaliyet Merkezi Başkanı Celalettin Çoban ve eski Milli Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanı Nuri Canıkıymaz olduğu tespit edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla mahrem imam Yaşar Özdemir ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'na getirilen ve bir süre önce emekliye ayrılan Serdar Atasoy ve Celalettin Çoban yakalanarak gözaltına alındı. Nuri Cankıymaz'ı arama çalışmaları devam ederken kritik göreve atanan Atasoy itirafçı oldu.



'RÜTBEMİ ELEBAŞI GÜLEN TAKTI'



Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadesine başvurulan Serdar Atasoy etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istediğini belirterek itirafçı oldu. Atasoy, örgüt içerisinde Servet kod adını kullandığını, 1988 yılında lisede okuduğu dönemde örgüte dâhil olduğunu, 2015 yılına kadar örgüt içerisinde kaldığını, 2003 yılında girdiği kurmaylık sınav sorularının örgüt tarafından kendisine verildiğini ve bu sınavı kazanarak kurmay olduğunu anlattı. Operasyonel hatlar kullandığını, hem bu hatlarla hem de büfe ve ankesörlü hatlarla mahrem imamlarıyla görüştüğünü belirterek '1996 yılında teğmen oldum. Rütbemi, İstanbul Altunizade'de bulunan FEM dershanesinde Fetullah Gülen taktı. Ben de Fetullah Gülen'in elini öptüm' dedi.



BİRÇOK İSMİ DEŞİFRE ETTİ



İfadesinde, FETÖ'nün kendisini iki kez katalog evliliği yapması amacıyla yönlendirdiğini, görüştüğü örgüt mensuplarıyla uyuşmadığından evlenmediğini, mevcut evliliğinin katalog olmadığını belirten Atasay, örgüt içerisinde bulunduğu süre içerisinde bağlı olduğu mahrem imamlarıyla birlikte örgüt üyesi olduğunu bildiği birçok örgüt üyesini teşhis etti. Atasoy'un darbe teşebbüsü sırasında görevli olarak yurt dışında bulunduğunu, herhangi bir kalkışma faaliyetinde bulunmadığı öğrenildi. FETÖ üyesi emekli general emniyette verdiği ifadesini sevk edildiği Cumhuriyet Savcılığında da tekrar etti.



MAHREM İMAM TUTUKLANDI



Etkin pişmanlıkta bulunan ve örgüte dair bildiklerini anlatan Atasoy, haftada iki gün ikametgahına en yakın güvenlik birimine imza verme şartıyla serbest bırakıldı. Eski Milli Savunma Bakanlığı Milli Mayın Faaliyet Merkezi Başkanı Celalettin Çoban ise yurtdışına çıkış yasağı ve elektronik kelepçe takılarak 'Konutu terk etmeme' şartıyla evini terk etmeme kararıyla serbest kaldı. Emekli generallerden sorumlu mahrem imam Yaşar Özdemir ise 'Silahlı terör örgütü yöneticiliğinden tutuklandı. SABAH, KKK İstihbarat Başkanı tuğgeneralin emekliliğini 'Soruşturmayı mı öğrendi?' başlığıyla gözaltına alınmadan duyurmuştu.