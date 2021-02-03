CHP’li Tuba Torun’un Boğaziçi provokasyonu elinde patladı! “Ters kelepçeyle cama ambulans” yazdılar yalanı alay konusu oldu

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanması bahanesiyle başlayan eylemler, sokak eylemlerine dönüştürülmeye çalışılırken, her geçen an eylemciler ve destek veren siyasetçiler tarafından asılsız söylemlerde ve ilginç çıkışlarda bulunulmaya devam ediliyor.



'CAMI BUĞULANDIRIP AMBULANS YAZDI'

Son olarak CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Tuba Torun, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, 'Arkadaşlarımızı 1,5 saattir ters kelepçeyle bekletiyorlar. Su istiyorlar verilmiyor. Biri camı buğulandırıp ambulans yazdı, dikkate alınmadı. Sonra perdeleri çektiler. Bu insanlık dışı muameledir' dedi.



Torun'un, bir eylemcinin ters kelepçeli olarak camı buğulandırarak ambulans yazdığına yönelik iddiası sosyal medyada alay konusu oldu.







YAZIYI BURNUYLA YAZMIŞ!

Ters kelepçeli kişinin cama bir şey yazamayacağını söyleyen sosyal medya kullanıcıları Torun'un ifadelerini alay konusu yapınca Torun'dan daha vahim bir açıklama geldi. Torun, gözaltına alınan söz konusu provokatörlerin cama burnuyla yazdığını söyledi.