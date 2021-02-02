Bunlar mı serbest bırakılsın Kılıçdaroğlu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi rektör atanması bahane edilerek başlayan eylemlere ilişkin 'Buradan siyasi iktidara açık bir çağrıda bulunuyorum. Türkiye'nin evlatlarını serbest bırakın ve yarattığınız gerginliğe son verin' ifadelerini kullandı.



CHP lideri Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine ilişkin bir video mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu, 'Hiç kimse istemiyor. Öğrenciler, öğretim üyeleri, eski mezunlar istemiyor. Zaten çalışacak kişi de bulamadı. Ama gerginlik artıyor. Çocuklarımıza şiddet uygulanıyor' Öğrencilerin ailelerine seslenen Kılıçdaroğlu, 'Karşımızda kontrolünü kaybetmiş bir siyasi iktidar var. Gerginlikten besleniyor. Bizler aklıselim sahibi olmak zorundayız. Sağduyulu hareket etmek zorundayız. İktidarın değirmenine su taşımamak zorundayız. Buradan siyasi iktidara açık bir çağrıda bulunuyorum. Türkiye'nin evlatlarını serbest bırakın ve yarttığınız gerginliğe son verin' dedi.



GÖZALTINA ALINAN 159 KİŞİNİN 130'U TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLİ



Kılıdaroğlu'nun öğrencilerimiz dediği 159 kişiden 130'unun terör örgütleriyle bağlantılı çıkması ise eylemi gerçekten öğrenciler mi yapıyor? sorusunu akıllara getirdi.



Provokasyonlarda alınan gözaltılarla ilgili yapılan açıklamada; 19 kişi DHKP-C terör örgütüyle alakalı, 23 kişi MLKP terör örgütüyle alakalı, 9 kişi PKK terör örgütüyle alakalı daha önceden adli işlem yapılmış. Öte yandan 15 kişi DHKP-C silahlı terör örgütüyle, 17 kişi MLKP silahlı terör örgütüyle, 13 kişi PKK silahlı terör örgütüyle 12 kişi THKP/C Dev Yol terör örgütüyle 4 kişi FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle 7 kişi Anarşistler isimli oluşum ile 8 kişi TKP/KIVILCIM isimli oluşum ile 3 kişi SYKP isimli oluşum ile iltisaklı olduğu tespit edilmiştir.' denildi.

