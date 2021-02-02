USD (Alış - Satış) : 7,14 - 7,15 EURO (Alış - Satış) : 8,61 - 8,62

Bunlar mı serbest bırakılsın Kılıçdaroğlu!

Kılıçdaroğlu, provokasyonlarda gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istediği bir video yayınladı.

Güncel / 02 Şubat 2021 Salı 23:48
Bunlar mı serbest bırakılsın Kılıçdaroğlu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi rektör atanması bahane edilerek başlayan eylemlere ilişkin 'Buradan siyasi iktidara açık bir çağrıda bulunuyorum. Türkiye'nin evlatlarını serbest bırakın ve yarattığınız gerginliğe son verin' ifadelerini kullandı. 

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine ilişkin bir video mesaj paylaştı.  Kılıçdaroğlu, 'Hiç kimse istemiyor. Öğrenciler, öğretim üyeleri, eski mezunlar istemiyor. Zaten çalışacak kişi de bulamadı. Ama gerginlik artıyor. Çocuklarımıza şiddet uygulanıyor'  Öğrencilerin ailelerine seslenen Kılıçdaroğlu, 'Karşımızda kontrolünü kaybetmiş bir siyasi iktidar var. Gerginlikten besleniyor. Bizler aklıselim sahibi olmak zorundayız. Sağduyulu hareket etmek zorundayız. İktidarın değirmenine su taşımamak zorundayız. Buradan siyasi iktidara açık bir çağrıda bulunuyorum. Türkiye'nin evlatlarını serbest bırakın ve yarttığınız gerginliğe son verin' dedi.

GÖZALTINA ALINAN 159 KİŞİNİN 130'U TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLİ

Kılıdaroğlu'nun öğrencilerimiz dediği 159 kişiden 130'unun terör örgütleriyle bağlantılı çıkması ise eylemi gerçekten öğrenciler mi yapıyor? sorusunu akıllara getirdi. 

Provokasyonlarda alınan gözaltılarla ilgili yapılan açıklamada; 19 kişi DHKP-C terör örgütüyle alakalı, 23 kişi MLKP terör örgütüyle alakalı, 9 kişi PKK terör örgütüyle alakalı daha önceden adli işlem yapılmış. Öte yandan 15 kişi DHKP-C silahlı terör örgütüyle, 17 kişi MLKP silahlı terör örgütüyle, 13 kişi PKK silahlı terör örgütüyle 12 kişi THKP/C Dev Yol terör örgütüyle 4 kişi FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle 7 kişi Anarşistler isimli oluşum ile 8 kişi TKP/KIVILCIM isimli oluşum ile 3 kişi SYKP isimli oluşum ile iltisaklı olduğu tespit edilmiştir.' denildi. 

Kemal Kılıçdaroğlu

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı