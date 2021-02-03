Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'dan 'istifa' açıklaması

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından başlayan protestolar devam ediyor. Önceki gün üniversite kampüsünü işgal etmeye ve Bulu'yu odasında rehin almaya kalkışan öğrenci kılıklı provokatörlere polis müdahale etti. Gözaltına alınan 159 kişinin, yüzden fazlasının öğrenci olmadığı ortaya çıktı.



Provokasyonları destekleyen CHP başta olmak üzere muhalif partiler ve marjinal gruplar Bulu'ya istifa çağrıları yaparken, Boğaziçi rektöründen açıklama geldi. Prof. Dr. Bulu, muhalefetten art arda gelen istifa çağrılarına cevap verdi.



Bulu, yaptığı açıklamada 'Asla istifayı düşünmüyorum' ifadelerini kullandı.