ABD’li NYT’den sonra şimdi de İngiliz BBC! Boğaziçi provokasyonu üzerinden kaos çıkarma çabası! İkiyüzlülük ifşa oldu

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Melih Bulu'nun atanması bahanesiyle başlayan gösterilerde, illegal yapılanmaların da olduğu ortaya çıktı.



Yeni bir Gezi kalkışması hayali kuran Avrupa ve ABD basını ise protestolara desteğini sürdürüyor.



ERDOĞAN'IN SÖZLERİ ÜZERİNDEN GERİLİM OLUŞTURMA ÇABASI



Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin Erdoğan, AK Parti il kongrelerine hitabında, yaşananlara tepki göstererek, 'Siz kıran döken gençlik değil, tam aksine kırılanları, dökülenleri ayağa kaldıran gençliksiniz. Gençliğimizi, LGBT gençliği değil tarihten gelen bu milletin o şanlı tarihindeki gençlik olarak ileri taşıyacağız.'' demişti.



Başkan Erdoğan'ın bu sözlerinin üzerinden gerilimi tırmandırma çabası içine giren BBC News, Erdoğan'ın konuşmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde protestoların arttığını aktardı.



BBC'DEN 'PROTESTOLAR YAYILSIN' İMASI



Haberde, 'Protestolar bir aydır devam ediyor ama gerilim hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Boğaziçi öğrencilerini desteklemek için Türkiye çapında yeni protesto çağrıları yapılıyor.' denildi.







AVRUPA PARLAMENTOSU VEKİLİ: LGBT'LİLERİ GÜNAH KEÇİSİ YAPTILAR



Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine destek veren Avrupa Parlamentosu Milletvekili Terry Reintke de 'LGBT'lileri günah keçisi yapmak, Polonya ve Macaristan'da gördüğümüz tehlikeli bir taktik.' diye yazdı.



Reintke, paylaşımının devamında Ankara'yı suçlamaya kalkarak, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu, bunu Türkiye'deki topluma karşı yapıyor. Biz bir ideoloji değiliz. Biz suçlu değiliz.' dedi.



ABD'Lİ NYT'TEN BOĞAZİÇİNİ ATEŞLEME ÇABASI!



Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokatif gösterilere ABD basınından da destek geldi. ABD'de kongre baskınını 'Çete baskını' olarak nitelendiren New York Times gazetesi konu Türkiye olunca protestolara destek verdi.







YİNE 'BASKI VAR' YALANINA SARILDILAR



Gazete, protestolardan fotoğraflara yer vererek, Erdoğan'ın söz konusu üniversiteyi kontrol altına almaya çalıştığını iddia etti.



Türkiye'de demokrasi olmadığı havasını estirmeye çalışan ABD merkezli kuruluş, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra olağanüstü hal altında gazetecilere, siyasetçilere ve insan hakları aktivistlerine baskı yapıldığını öne sürdü.