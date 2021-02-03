USD (Alış - Satış) : 7,14 - 7,15 EURO (Alış - Satış) : 8,61 - 8,62

ABD’li NYT’den sonra şimdi de İngiliz BBC! Boğaziçi provokasyonu üzerinden kaos çıkarma çabası! İkiyüzlülük ifşa oldu

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki provokasyona ABD’li NYT’den sonra bu kez de İngiliz BBC destek verdi. BBC’nin skandal haberinde "Protestolar bir aydır devam ediyor ama gerilim hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Boğaziçi öğrencilerini desteklemek için Türkiye çapında yeni protesto çağrıları yapılıyor." denildi.

Güncel / 03 Şubat 2021 Çarşamba 10:28
ABD’li NYT’den sonra şimdi de İngiliz BBC! Boğaziçi provokasyonu üzerinden kaos çıkarma çabası! İkiyüzlülük ifşa oldu

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Melih Bulu'nun atanması bahanesiyle başlayan gösterilerde, illegal yapılanmaların da olduğu ortaya çıktı.

Yeni bir Gezi kalkışması hayali kuran Avrupa ve ABD basını ise protestolara desteğini sürdürüyor.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ ÜZERİNDEN GERİLİM OLUŞTURMA ÇABASI

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin Erdoğan, AK Parti il kongrelerine hitabında, yaşananlara tepki göstererek, 'Siz kıran döken gençlik değil, tam aksine kırılanları, dökülenleri ayağa kaldıran gençliksiniz. Gençliğimizi, LGBT gençliği değil tarihten gelen bu milletin o şanlı tarihindeki gençlik olarak ileri taşıyacağız.'' demişti.

Başkan Erdoğan'ın bu sözlerinin üzerinden gerilimi tırmandırma çabası içine giren BBC News, Erdoğan'ın konuşmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde protestoların arttığını aktardı.

BBC'DEN 'PROTESTOLAR YAYILSIN' İMASI

Haberde, 'Protestolar bir aydır devam ediyor ama gerilim hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Boğaziçi öğrencilerini desteklemek için Türkiye çapında yeni protesto çağrıları yapılıyor.' denildi.



AVRUPA PARLAMENTOSU VEKİLİ: LGBT'LİLERİ GÜNAH KEÇİSİ YAPTILAR

Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine destek veren Avrupa Parlamentosu Milletvekili Terry Reintke de 'LGBT'lileri günah keçisi yapmak, Polonya ve Macaristan'da gördüğümüz tehlikeli bir taktik.' diye yazdı.

Reintke, paylaşımının devamında Ankara'yı suçlamaya kalkarak, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu, bunu Türkiye'deki topluma karşı yapıyor. Biz bir ideoloji değiliz. Biz suçlu değiliz.' dedi.

ABD'Lİ NYT'TEN BOĞAZİÇİNİ ATEŞLEME ÇABASI!

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokatif gösterilere ABD basınından da destek geldi. ABD'de kongre baskınını 'Çete baskını' olarak nitelendiren New York Times gazetesi konu Türkiye olunca protestolara destek verdi.



YİNE 'BASKI VAR' YALANINA SARILDILAR

Gazete, protestolardan fotoğraflara yer vererek, Erdoğan'ın söz konusu üniversiteyi kontrol altına almaya çalıştığını iddia etti.

Türkiye'de demokrasi olmadığı havasını estirmeye çalışan ABD merkezli kuruluş, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra olağanüstü hal altında gazetecilere, siyasetçilere ve insan hakları aktivistlerine baskı yapıldığını öne sürdü.

Ak PartiPolonyaMilletvekiliMacaristanRecep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı