Türkiye'de bir ilk! Milli silahlı drone sistemi 'Songar' bomba atara dönüştü

Asisguard Sistem Mühendisi ve Songar'ın Teknik Proje Yöneticisi Dilan Yılmaz Çakmak, ''Bomba atar özelliğinin eklenmesinden sonra, son olarak 4X4 kara aracı entegrasyonu da sağladık. 'Songar', artık sınır ve sınır ötesi operasyonlarda pusulara, tehditlere karşı taarruz amaçlı daha etkin şekilde kullanılabilecek' dedi.



İlk yerli ve milli silahlı drone sistemi olarak tanınan Songar'a, önemli bir güç katan bomba atar sistemi, Konya'nın Beyşehir ilçesi Huğlu beldesinde yerli silah üretimi yapan Akdaş Silah Sanayi geliştirdi.



Songar'ın Teknik Proje Yöneticisi Dilan Yılmaz Çakmak, ilk otomatik makineli tüfekten sonra 'bomba atar' özelliği de eklenen Songar'da sistemi geliştirmeye ve faydalı yük modelleri eklemeye devam ettiklerini belirtti. Çakmak, ''Askeri teknolojik sistem 'Songar' silahlı drone sistemlerinden farklılaşan özelliklere sahip.



Songar, otomatik makineli tüfek ile teçhiz edilmis¸ üç kilometre yarıçaplı bir menzil içinde görev icra ediyor. Gerçek zamanlı görüntü aktarım sistemine sahip olan Songar; tekli veya çoklu drone sistemiyle, hedef bölgenin belirlenmesi, tehdidi etkisiz hale getirme, operasyon sonrası analiz için veri ve video kaydı gibi kritik birçok görevi yerine getiriyor' dedi.



Asisguard olarak Akdaş Silah Sanayi ile bomba atar aşamasında çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Çakmak, 'Projemiz devam ediyor. Akdaş'la savunma sanayimiz için yenilikçi ve etkin bomba atar sistemi geliştirmekten memnunuz.



