Çiğ köfteyi 'acılı' bulan müşteri, genç çalışanı yumrukladı

Afyonkarahisar'da çiğ köfteci dükkanına gelen ve alkollü olduğu iddia edilen G.Ş., sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle çalışan Y.K'yı yumruklayarak darbetti.



Olaydan sonra G.Ş. hiçbir şey olmamış gibi hesabı ödeyip giderken, darp raporu alarak şikayetçi olan Y.K. da işi bıraktı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.