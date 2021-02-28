USD (Alış - Satış) : 7,37 - 7,38 EURO (Alış - Satış) : 8,94 - 8,96

AKM üzerinden Erdoğan'a saldırdı! Mustafa Kemal istismarcısı Cumhuriyet yine sahnede

Mustafa Kemal istismarını sürdüren Cumhuriyet, bu kez AKM üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a saldırdı. AKM’nin yıkılıp yerine opera binası yapılmasına karşı oldukları halde, inşaatın sonuna yaklaşırken projeyi sahiplenen Kemalistler, binanın ismine dair kesin bir karar verilmediği halde “Merkezin adı Atatürk olmayacak” diye yaygara koparmaya başladı.

Güncel / 28 Şubat 2021 Pazar 11:06
AKM üzerinden Erdoğan'a saldırdı! Mustafa Kemal istismarcısı Cumhuriyet yine sahnede

Estetikten uzak, zamanı geçmiş bir tasarıma sahip olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yıkıldı. Yerine modern bir opera binası inşa edildi. Söz konusu inşaata, Atatürk istismarında çıtayı zirveye taşıyan CHP zihniyeti başından beri karşı çıktı. Ülkenin sözde modern kesimi olduklarını iddia eden Kemalistlerin, eskimiş bir binanın yıkılıp daha modern bir biçimde yeniden inşa edilmesine karşı çıkması şaşırtmadı.

Ancak Kemalistler, opera binasının inşaatında sona yaklaştıkça projeyi sahiplenmeye başladı. İnşaatı yaptırmamak için kırk takla atan CHP zihniyeti, yine Atatürk istismarcılığı yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı.

CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Artık Atatürk Kültür Merkezi demiyorum, biz orayı opera binası olarak hazırladık” şeklindeki sözlerini işaret ederek, “Atatürk devrimleriyle hesaplaşma” başlıklı bir haber yayınladı.

Binanın ismine dair kesin bir açıklama olmaması, Erdoğan’ın sadece binanın işlevinin değişmesine vurgu yapmasına rağmen Cumhuriyet’in Erdoğan’a bu sözler üzerinden saldırması Atatürk istismarı olarak yorumlandı.

Aynı zihniyet, İstanbul Havalimanı’nda da bu tutumu sergilemişti. Havalimanı yapılmasın diye ortalığı birbirine katıp davalar açan Kemalistler, inşaat tamamlandıktan sonra, “İsmi neden Atatürk değil?” diye yaygara koparmışlardı.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı