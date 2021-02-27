Maltepe'nin çöp dağlarına teslim olmasından günler sonra İBB'nin skandalı örtbas etme çabası!

İBB Beyaz Masa 'İBB'nin herhangi bir müdahalede bulunması yasaktır' açıklamasını yapmasına rağmen İBB ekipleri günler sonra Maltepe'de çöpleri toplarken görüntülendi.



İBB ekibini gören bir vatandaş, cep telefonunun kamerası ile o anları kayda alırken çöpleri toplayan ekibe 'Belediye işçilerinin grevi bitti mi, çöpleri neden topluyorsunuz? Grev kırıcılığı yapıyorsunuz' diye seslendi.



Ekibin başında bulunan kişi ise 'Burası ana arter, buradaki çöpleri toplamak İBB'nin görevi' diye Beyaz Masa ile çelişen bir yanıt verdi.



MALTEPE'DE SON DURUM



Maltepe'de belediye işçilerinin grevi sokağa çıkma kısıtlamasında da devam ediyor. İşçilerin şantiye alanındaki bekleyişi sürerken, cadde ve sokaklardaki çöp yığınları giderek artıyor.



DİSK'e bağlı Genel-İş ile Maltepe Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 23 Şubatta grev kararı alındı. Çöp konteynerlerinden taşan çöplerin oluşturduğu yığınlar gün geçtikçe daha da arttı.



Çöp birikintileri kaldırımlara yayılarak cadde ve sokaklara taştı. Öte yandan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından işçiler, Gülsuyu'nda çöp kamyonlarının bulunduğu şantiyede beklemeye devam etti. Çöpler toplanmayınca bazı çöp konteynerlerindeki çöpler, kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verilerek yakıldı.



BAŞKAN ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ,



Başkan Erdoğan, konuya ilişkin 'İstanbul, şu anda ne hale geldiğini görüyorsunuz. Tedbirleri var mı? Yok. Attıkları bir adım var mı? Yok. Şimdi İstanbul'da çöp dağları aynen benim belediyeyi devraldığım zamandaki gibi yükselmeye başladı.' demişti.